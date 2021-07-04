FP: низкий моральный дух и проблемы в управлении — каждый третий сотрудник Госдепа ищет новую работу

Около трети сотрудников Госдепартамента США рассматривают возможность покинуть свои должности, основными причинами для чего называют свои семьи, назначения, продвижение по службе и предвзятость по расовым и этническим признакам, пишет Foreign Policy. Хотя эксперты указывают на «кризис морали и управления» при администрации бывшего президента Дональда Трампа, издание отмечает, что проблемы выходят за рамки эпохи Трампа.

Почти треть дипломатов и вспомогательного персонала Государственного департамента США рассматривают возможность покинуть ведомство и активно ищут новую работу. Как отмечает Foreign Policy, подобная тенденция указывает на «кризис морали и управления в дипломатическом корпусе Америки».

Исследование, проведённое Школой государственного управления им. Джона Кеннеди Гарвардского университета, показало, что уровень оттока сотрудников выше, чем прогнозировал Госдепартамент, и почти вдвое превышает долю сотрудников, покинувших департамент в 2016 году.

Как напоминает издание, эксперты на протяжении четырёх лет предупреждали, что за время пребывания в должности президента США Дональда Трампа моральный дух сотрудников упал. Этому способствовал тот факт, что руководящие должности оставались незанятыми в течение долгого времени, а департамент был втянут в жаркие партийные баталии на фоне судебного процесса в рамках процедуры импичмента Трампа.

В период с 2017 по 2020 год почти четверть высокопоставленных чиновников покинули свои посты, включая 60% послов, то есть тех, кто занимал высшее звание на дипломатической службе.

Тем не менее «проблемы Госдепартамента не начинаются и не заканчиваются с приходом администрации Трампа», что указывает на системные ошибки в управлении, которые способствуют оттоку талантливых сотрудников, пишет Foreign Policy.

Опрос, который был опубликован в пятницу, был проведён вскоре после президентских выборов в США, то есть сотрудники, принявшие в нём участие, знали о том, что пост президента вскоре займёт Джо Байден, и всё ещё планировали покинуть свои должности в ведомстве. Данные не подтверждают, что рост оттока персонала был вызван исключительно действиями администрации Трампа.

В частности, по результатам опроса, в котором приняли участие около 20% сотрудников Госдепа, основными причинами, по которым дипломаты хотят покинуть должности, являются их семьи, назначения, продвижение по службе и предвзятость по расовым и этническим признакам.

Государственный департамент США неоднократно критиковали за то, что там работает слишком много белых мужчин, которые окончили Йельский университет. Глава ведомства Энтони Блинкен обещал сделать иклюзивность своим главным приоритетом.

«Департамент считает моральное состояние, благополучие и удовлетворённость наших сотрудников чрезвычайно важными. Мы работаем над укреплением наших усилий по удержанию персонала, чтобы Америка продолжала лидировать на мировом уровне», — приводит Foreign Policy слова представителя Госдепартамента Неда Прайса в ответ на публикацию результатов исследования.