France 24: четыре крупных бренда одежды подозреваются в использовании принудительного труда

Известные модные бренды Uniclo, Zara, Maje и Sandro подозреваются в использовании принудительного труда, сообщает France 24. Ранее на компании поступила жалоба от неправительственных организаций, утверждавших, что те используют хлопок, добытый в китайской провинции Синьцзян с помощью принудительного труда уйгурского населения.

В то время как в Пекине праздновали 100-летие КПК, десятки людей вышли на демонстрацию в Париже: они призывали французское правительство признать и осудить преступления против меньшинств, совершаемые в Китае.

ДИЛЬНУР РЕЙХАН, президент Европейского уйгурского института: Помимо прочего, я ожидаю от Франции официального признания геноцида уйгуров.

Всё это происходит на фоне того, что французская прокуратура возобновила расследование в отношении четырёх мировых модных брендов, подозреваемых в сокрытии фактов преступлений против человечности. Под прицел попали владельцы компаний Uniclo, Zara, Maje и Sandro, а также обувной фирмы Skechers.

Расследование является реакцией на жалобу, поданную объединением неправительственных организаций в минувшем апреле. Они обвинили вышеупомянутые бренды в том, что те продолжают продавать товары с использованием произведённого в Синьцзяне хлопка, тем самым будучи соучастниками возможного принудительного труда уйгуров.

Компания Inditex, владеющая фирмой Zara, отвергла обвинения, отметив, что компания исповедует политику нулевой терпимости в отношении любых форм принудительного труда и создала специальные практики для того, чтобы удостовериться, что подобные формы труда не возникнут в её цепочке поставок.

Французская компания SMCP также заявила, что будет сотрудничать с властями, для того, чтобы доказать ложность обвинений. Владельцы Uniclo — Fast Retailing — не отреагировали на новости, но в прошлом заявляли, что их источники хлопка находятся за пределами Китая.

В последнее время западные державы предприняли жёсткие меры против предполагаемых нарушений прав человека в Синьцзяне. Погранично-таможенная служба США запретила импорт хлопка и томатов, выращенных в китайской провинции. ЕС, США, Великобритания и Канада ввели санкции против китайских чиновников за обращение с уйгурами.

Дата выхода в эфир: 2 июля 2021 года