Insider: Таиланд принимает вакцинированных туристов без карантина

После долгих ограничений Таиланд вновь официально открывает курортный остров Пхукет для иностранных туристов, прошедших вакцинацию. При этом они не обязаны проходить карантин, однако должны оставаться на Пхукете первые 14 дней после прилёта — а затем смогут свободно путешествовать и по остальной территории Таиланда, сообщает Insider.

В связи с глобальным распространением коронавирусной инфекции границы Таиланда, как и многих других стран, на протяжении долгих месяцев были закрыты для иностранцев. Но теперь тайские власти приняли решение вновь открыть курортный остров Пхукет для иностранных туристов, имеющих свидетельство о вакцинации. Причём им не потребуется находиться в карантине — надо будет лишь пройти ПЦР-тест и на протяжении первых двух недель не покидать Пхукет, после чего можно будет свободно путешествовать и по остальной территории Таиланда.



Это важный момент для возобновления и развития туризма в Юго-Восточной Азии, учитывая, что большинство стран региона всё ещё ограничивают пересечение своих границ, пишет Insider. Как сообщается на сайте Управления туризма Таиланда, для въезда в страну туристы должны предъявить ряд документов, включая свидетельство о вакцинации, ПЦР-тест с отрицательным результатом, а также подтверждение об оплате не менее 14 суток проживания в одобренном для этой туристической программы отеле и международный страховой полис, покрывающий медицинские расходы в случае заболевания COVID-19 на сумму не менее $100 тыс.



Ранее было объявлено, что для возвращения иностранных туристов необходимо сначала провести вакцинацию не менее 70% жителей Пхукета. И по информации ABC, к 30 июня около 75% жителей острова уже были вакцинированы, говорится в статье.



Вместе с тем в остальной части Таиланда, однако, вакцинация идёт намного медленнее: в общей сложности в стране было введено около 9,4 млн доз вакцины (согласно данным «счётчика вакцинации» на сайте издания The New York Times). Это означает, что около 9,7% населения пока получили первую дозу — и всего лишь 3,9% населения уже полностью вакцинированы, отмечается в статье.



В целом в Таиланде было зафиксировано уже более 254 тыс. случаев COVID-19 и около 1970 смертельных исходов, причём 958 человек умерли в прошлом месяце, сообщает Insider.



Соседи Таиланда также рассматривают возможность сократить период карантина для туристов, прибывающих в Юго-Восточную Азию. Например, Гонконг, который ранее требовал 21-дневного карантина, теперь стремится сократить этот период в основном до семи дней. Сингапур также стремится сократить продолжительность карантина в отелях для большинства иностранных гостей, говорится в статье.



Между тем в некоторых других соседних странах ситуация с коронавирусом продолжает обостряться. В частности, по сообщениям СМИ, Индонезия находится «на грани кризиса» , поскольку там менее 5% населения полностью вакцинированы от COVID-19, а в некоторых районах больницы почти не работают.



В Малайзии отделения интенсивной терапии практически уже целиком заполнены и свободных мест не остаётся, при этом всего лишь около 6,9% населения полностью вакцинированы. В связи с этим правительство Малайзии объявило в понедельник, что меры изоляции от COVID-19 будут продлены «на неопределённый срок».