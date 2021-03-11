BFM TV: опрыскать санитайзером и потрепать за ухо — у тайского премьера особая манера общения с журналистами
ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК, ведущий BFM TV: Привет всем! (играет трек Leave me alone Майкла Джексона) Leave me alone — оставьте меня в покое. Я подумал о Майкле Джексоне. Так вот, я вам покажу кое-кого, кто хочет, чтобы его оставили в покое. Это премьер-министр Тайланда, вы сейчас его увидите. Если он вам не знаком, скажу, что он известен своими достаточно непредсказуемыми вспышками гнева. Его зовут Прают Чан-Оча. Сейчас вы увидите его вчерашнее выступление в Бангкоке. Страна столкнулась с протестами, ходят слухи о переменах в составе правительства. Ему не понравилось, когда ему задали вопрос на эту тему, и вот что он сделал.
ПРАЮТ ЧАН-ОЧА, премьер-министр Тайланда: Что вы ещё хотите спросить? Я не знаю, я ещё не открывал. Вообще-то премьер-министру полагается первым об этом узнавать, так что не спрашивайте меня.
ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Мы видим, что он раздражён. На этом всё могло бы закончиться, но смотрите, что он сделал, сойдя со сцены после пресс-конференции: он принялся опрыскивать журналистов своим спиртовым санитайзером. Это длилось очень долго. Мы вам показываем укороченную версию, но это происходило на протяжении долгих минут. Когда я увидел вчера эти кадры, я в первую очередь заметил, что все были очень спокойны, никто не выглядел удивлённым, притом что премьер-министр в этот момент делал нечто совершенно безумное. Я посмотрел в интернете и выяснил, что такие вспышки гнева входят у него в привычку.
ВЕДУЩИЙ В СТУДИИ: Он немного сангвиник…
ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Совсем чуть-чуть. Посмотрите, к примеру, как в 2018 году те же неудобные вопросы вызвали ту же реакцию.
ПРАЮТ ЧАН-ОЧА: Все, кто хочет сфотографироваться, задать вопрос о политике или о конфликте, обращайтесь к этому типу.
ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Вот вам радикальный метод — поставить вместо себя картонного двойника. Как вы видите, в этот раз снова все выглядят так, будто считают это нормальным, и начинают позировать рядом с двойником. Можно было бы счесть это забавным, но на самом деле часто это крайне унизительно для людей. Я подобрал для вас два других примера. Посмотрите: в 2014 году он решает бросить банановую кожуру в лицо журналисту во время одной из поездок — опять же будучи крайне раздражённым. И ещё хуже — взгляните на эти кадры. Это голова журналиста, которую он треплет в течение всего интервью.
Итак, вы увидели — это чрезвычайно противоречивый персонаж, особенно начиная с прошлого лета, поскольку в стране проходят массовые демонстрации, и это совсем не смешно. Уже более 50 человек были осуждены за то, что осмелились выйти на демонстрацию против режима.
ВЕДУЩИЙ В СТУДИИ: Королей трогать нельзя, да.
ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Премьер-министра трогать нельзя.
ВЕДУЩАЯ В СТУДИИ: Спасибо, Жюльен!
Дата выхода в эфир 10 марта 2021 года.
Ссылки по теме
-
Guardian: 65-летнюю жительницу Таиланда приговорили к 43 годам тюрьмы за оскорбление монархии
-
Bild: «монарх с причудами» — Берлин не может выселить тайского короля и его наложниц из баварского отеля
-
Hill: «не повод для шуток» — мировые правительства накажут за дезинформацию о коронавирусе 1 апреля
-
Japan Times: Визит Медведева позволил Таиланду перевести дух от санкций