Daily Sabah: обвал туризма обошёлся мировой экономике в триллионы долларов

Потери мировой экономики от обвала туризма могут составить более $4 трлн, пишет Daily Sabah, ссылаясь на исследование, проведённое в ООН. Отмечается, что за 2020 год падение туристической отрасли составило 73% в сравнении с предыдущим годом: по словам экспертов, в 2021 году можно ожидать схожего снижения.
Обвал мирового туризма из-за пандемии коронавируса может нанести мировой экономике потери, превышающие $4 трлн, пишет Daily Sabah, ссылаясь на исследование ООН.
В исследовании отмечается, что в этом году туристическая отрасль продолжит стагнировать. Общие потери могут составить до $2,4 трлн: отмечается, что туризм полностью не восстановиться вплоть до 2023 года.
«Туризм является жизненной артерией для миллионов. Продвижение вакцинации имеет ключевое значение для поддержки восстановления туристической отрасли и возвращения рабочих мест», — приводит издание слова генсека Всемирной туристской организации Зураба Пололикашвили. Он также отметил, что многие развивающиеся страны сильно зависят от туризма.
В отчёте ООН говорится о том, что в 2020 году туристическая отрасль просела на 73% в сравнении с показателями 2019-го года. Эксперты считают, что в 2021 году можно будет ждать похожего снижения: многое будет зависеть от процесса вакцинации. При этом эксперты подчёркивают, что начало года не внушает оптимизма: за первые три месяца 2021 года путешествия по-прежнему находились на низком уровне. В ЮНКТАД рассчитывают на небольшое восстановление во второй половине года — по крайней мере в Северной Америке и Европе.
По словам представительницы Всемирной туристской организации Зористы Уросевич, сейчас объёмы туризма снизились до уровня 80-х годов. Также она отметила, что на уровень 2019-го года удастся вернуться в 2023 году.
В музее «Новый Иерусалим» в Московской области завершилась выставка «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз». Её посетили более 90 тыс. человек.
Российская премьер-лига (РПЛ) совместно с медицинским комитетом Российского футбольного союза (РФС) подготовила запрос в Роспотребнадзор по поводу проведения матчей в связи с новыми ограничительными мерами.
Учительница московской школы опровергла заявление мужа, который ранее сказал президенту России Владимиру Путину, что его супруге грозят увольнением в случае отказа от вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, несмотря на наличие медотвода.
Глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал в эфире Первого канала об уже выявленных организациях и частных лицах, которые выдавали фейковые сертификаты о вакцинации и QR-коды.
Руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения Кейт О’Брайен заявила, что специалисты ВОЗ рекомендуют делать прививку от коронавируса двумя дозами одной вакцины, поскольку последствия применения разных вакцин пока не изучены.
Доцент департамента мировой экономики и международного бизнеса Финансового университета при правительстве России, кандидат экономических наук Валерия Минчичова рассказала о факторах влияния на рубль в июле.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк заявил в беседе с RT, что прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным является «замечательным форматом, который помогает в режиме реального времени получить президенту обратную связь от людей».