Independent: «бедняк северо-западной Европы» — ВВП Великобритании оказался меньше, чем у соседей

Великобритания оказалась самой бедной страной северо-западной Европы по ВВП на душу населения, пишет The Independent. Как отмечает издание, по этому показателю она отстаёт от остальных 13 стран региона, причём за последние 20 лет разрыв по уровню благосостояния между Британией и её ближайшими соседями лишь увеличился.
По доходу на душу населения Великобритания — самая бедная страна северо-западной Европы, пишет The Independent со ссылкой на исследование, проведённое в палате общин.
В частности, анализ на основе данных Международного валютного фонда (МВФ) показал, что Британия отстаёт по этому показателю от 13 своих ближайших соседей.
Данные за 2021 год показывают, что валовый внутренний продукт (ВВП) на душу населения в Великобритании составляет всего 31 038 фунтов. Таким образом Соединённое Королевство оказалось позади других стран с низкими показателями, таких как Франция (32 622 фунта) и Финляндия (34 187 фунтов).
Самый высокий ВВП на душу населения оказался у Люксембурга — более 80 тыс. фунтов
Шотландская национальная партия (SNP) ухватилась за эти цифры, заявив, что они демонстрируют, почему Шотландии лучше порвать с «бедняком северо-западной Европы».
«Становится всё более очевидным, что независимость — это единственный способ раскрыть весь экономический потенциал Шотландии, так что мы можем быть такими же богатыми и успешными, как наши европейские соседи, — заявила британский парламентарий и член SNP Кирстен Освальд. — Великобритания — бедняк северо-западной Европы с самым низким уровнем доходов на душу населения за весь XXI век и с отставанием от наших европейских соседей по уровню благосостояния, причём это отставание за последние два десятилетия лишь увеличилось».
Как указывает The Independent, если в 2000 году ВВП Великобритании на душу населения был ниже среднего показателя по северо-западной Европе примерно на 5 тыс. фунтов, то в 2021 году разрыв увеличился примерно до 10 тыс. фунтов.
Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг, заявил, что власти получили более шести тысяч заявок на работу заведений общепита в режиме COVID-free.
Руководитель екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семёнов рассказал о влиянии погоды на скорость распространения коронавирусной инфекции.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о подписании правительством распоряжения на отправку почти 18 млрд рублей, которые пойдут на препараты для лечения тяжёлых заболеваний у детей. Деньги поступят в фонд «Круг добра», созданный по указу президента России Владимира Путина.
Сети ресторанов рассказали RT о первом дне после вступления в силу антикоронавирусных требований для ресторанов и кафе, согласно которым посещать заведения общепита смогут только привитые граждане, переболевшие COVID-19 за последние полгода или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх дней.
Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Борис Игнатьев сообщил о переносе заседания технического комитета по итогам выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу — 2020.
В ходе обысков у главного редактора издания «Проект» Романа Баданина изъяли офисную технику. Об этом RT сообщил источник, знакомый со следствием. Он также подтвердил, что обыски связаны с уголовным делом о клевете (ст. 128.1 УК России), возбуждённым в 2017 году. Статус Баданина, ранее проходившего по делу как свидетель, изменён на подозреваемого.
Выводы о захвате боевиками радикального движения «Талибан»* большей части Афганистана преждевременны: талибы контролируют многие уезды, но не центры провинций. Об этом заявил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.