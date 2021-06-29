Independent: «бедняк северо-западной Европы» — ВВП Великобритании оказался меньше, чем у соседей

Великобритания оказалась самой бедной страной северо-западной Европы по ВВП на душу населения, пишет The Independent. Как отмечает издание, по этому показателю она отстаёт от остальных 13 стран региона, причём за последние 20 лет разрыв по уровню благосостояния между Британией и её ближайшими соседями лишь увеличился.

По доходу на душу населения Великобритания — самая бедная страна северо-западной Европы, пишет The Independent со ссылкой на исследование, проведённое в палате общин.



В частности, анализ на основе данных Международного валютного фонда (МВФ) показал, что Британия отстаёт по этому показателю от 13 своих ближайших соседей.



Данные за 2021 год показывают, что валовый внутренний продукт (ВВП) на душу населения в Великобритании составляет всего 31 038 фунтов. Таким образом Соединённое Королевство оказалось позади других стран с низкими показателями, таких как Франция (32 622 фунта) и Финляндия (34 187 фунтов).



Самый высокий ВВП на душу населения оказался у Люксембурга — более 80 тыс. фунтов



Шотландская национальная партия (SNP) ухватилась за эти цифры, заявив, что они демонстрируют, почему Шотландии лучше порвать с «бедняком северо-западной Европы».



«Становится всё более очевидным, что независимость — это единственный способ раскрыть весь экономический потенциал Шотландии, так что мы можем быть такими же богатыми и успешными, как наши европейские соседи, — заявила британский парламентарий и член SNP Кирстен Освальд. — Великобритания — бедняк северо-западной Европы с самым низким уровнем доходов на душу населения за весь XXI век и с отставанием от наших европейских соседей по уровню благосостояния, причём это отставание за последние два десятилетия лишь увеличилось».



Как указывает The Independent, если в 2000 году ВВП Великобритании на душу населения был ниже среднего показателя по северо-западной Европе примерно на 5 тыс. фунтов, то в 2021 году разрыв увеличился примерно до 10 тыс. фунтов.