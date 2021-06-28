«Теоретически — да, в реальности — нет»: кандидаты в канцлеры Германии не видят Украину в ЕС и НАТО

Украина в ближайшее время вряд ли сможет войти в состав ЕС и НАТО, считают кандидаты на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза Армин Лашет и от Социал-демократической партии Олаф Шольц. Как передаёт «Левый берег», Шольц заявил, что «надо быть честными и реалистичными», а Лашет добавил, что «членство в ЕС можно легко обещать, но реальность другая».

Кандидаты на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза Армин Лашет и от Социал-демократической партии Олаф Шольц не считают возможным приобретение Украиной в ближайшее время членства в ЕС и НАТО. Как пишет «Левый берег», об этом политики заявили в эфире немецкого телеканала ARD.

«Надо быть честными и реалистичными», — заявил Шольц, отметив, что пока Брюссель стоит перед необходимостью завершить процесс интеграции Западных Балкан, что займёт много лет. К тому же сначала нужно реформировать сам ЕС, ведь всем известно, как трудно достигать решений в кругу даже 27 членов, сказал он. С Украиной сейчас, по мнению кандидата, нужно установить отношения тесного партнёрства. Что касается перспективы членства в НАТО, то «вопрос не стоит» сейчас на повестке дня, заявил Шольц.

Лашет согласился, что «членство в ЕС можно легко обещать, но реальность другая». Он обратил внимание на то, что в таком случае должны действовать одинаковые законы как в Берлине, так и в маленьком городке на востоке Украины, что в ближайшей перспективе не представляется возможным.

«Я не вижу возможности, чтобы 27 стран пока были в состоянии принять такую большую страну, как Украина... теоретически — да, но в реальности — нет», — добавил Лашет.

Он подчеркнул, что Берлин всё делает для поддержки Украины. В частности, Германия вместе с Францией делает всё с точки зрения обеспечения безопасности Украины, подчеркнул Лашет. При этом он назвал «неправильным» рассматривать возможность поставки оружия Украине, ведь «это дискредитирует позицию Германии как члена нормандского формата, минского процесса», поскольку в таком случае Германия становится участником конфликта.