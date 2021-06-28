«Теоретически — да, в реальности — нет»: кандидаты в канцлеры Германии не видят Украину в ЕС и НАТО
Кандидаты на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза Армин Лашет и от Социал-демократической партии Олаф Шольц не считают возможным приобретение Украиной в ближайшее время членства в ЕС и НАТО. Как пишет «Левый берег», об этом политики заявили в эфире немецкого телеканала ARD.
«Надо быть честными и реалистичными», — заявил Шольц, отметив, что пока Брюссель стоит перед необходимостью завершить процесс интеграции Западных Балкан, что займёт много лет. К тому же сначала нужно реформировать сам ЕС, ведь всем известно, как трудно достигать решений в кругу даже 27 членов, сказал он. С Украиной сейчас, по мнению кандидата, нужно установить отношения тесного партнёрства. Что касается перспективы членства в НАТО, то «вопрос не стоит» сейчас на повестке дня, заявил Шольц.
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