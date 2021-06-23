Голод, бедность и пустыня: экологи рассказали, какой будет Украина через 20 лет

В Министерстве экологии Украины заявили, что страна переходит в зону высочайших температур и погодных катаклизмов, что, по мнению учёных, не просто тревожный звоночек — это крик природы о том, что долго терпеть она не будет. Как пишут «Вести», большая часть Украины через несколько десятков лет может превратиться в пустыню, что станет следствием как внешних, так и внутренних факторов, среди которых, в том числе, и недостаточный энтузиазм политиков, ответственных за решение проблем окружающей среды.

Во Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухами в Минэкологии Украины заявили, что из-за изменений климата страна переходит в зону высочайших температур и погодных катаклизмов. Как пишут «Вести», превращение больших территорий в пустыни грозит уже в ближайшие 30—40 лет. При этом уже сейчас на Украине до 20 млн гектаров охвачены пылевыми бурями, более 6 млн гектаров земель подвергаются водной и ветровой эрозии. Кроме того, больше половины земель уже распаханы, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Эксперты говорят, что распаханность полей, вырубка лесов и загрязнение вод — это три основные проблемы Украины, с серьёзными последствиями которых придётся столкнуться в будущем. Например, распаханные земли изменяют климат на всей планете и на Украине, в частности. По расчётам учёных, с одного квадратного метра пашни в год выбрасывается в атмосферу 3 кг углерода. Если этот показатель умножить на распаханные площади на всей планете, получится колоссальная цифра.

«Считать эту цифру никто и не стремится, потому что обществу невыгодно будет признать, что мы разрушили климат планеты, выращивая пищу и техническое сырьё», — говорит эколог Алексей Василюк.

Экологи утверждают, что, несмотря на заявления скептиков, последствия глобального потепления на Украине уже очевидны. Это, поясняет «Вестям» эколог Владимир Борейко, долгое отсутствие дождей или, наоборот, циклоны с массовыми дождями, которые вызывают потопы.

«Это ураганы, сильный ветер, это зима без снега и мороза. Всё это люди уже должны чувствовать на себе», — говорит эколог.

Эколог Александр Соколенко также указывает на то, что юг Украины может превратиться в пустыню уже очень скоро.

«Юг Херсонской области, Одесской — в этих регионах будет очень мало влаги, климат будет более приближен к пустынному. Это всё, к слову, происходит, в том числе и из-за проблемы воды в Крыму – раньше климат смягчался днепровскими водами», — рассказывает эксперт.

Борейко говорит, что, хоть и до больших пустынных территорий на Украине далеко, проблема с каждым годом будет усугубляться.

«Когда-то даже пустыня Сахара была покрыта лесом», — напоминает эколог.

Экологи не скрывают, что ситуация будет меняться и дальше. Нынешние изменения грозят тем, что в дальней перспективе почти на всей территории Украины с большой вероятностью возникнут проблемы с питьевой водой. Кроме того, из-за активной вырубки лесов могут пострадать земли и культуры, выращиваемые на полях.

«Вырубка елей в Карпатском лесу приведёт к размножению вредителей леса, которые будут уничтожать культуры, которые и так ослаблены без влаги и с высокой температурой», — рассказывает Александр Соколенко.

Всё это в комплексе приведёт к тому, что в ближайшее время украинцы получат реальные проблемы с питьевой водой и с продовольствием.

Экологи, с которыми говорили журналисты, уверены, что власти делают очень мало для того, чтобы уберечь Украину от возможных катаклизмов. По их словам, в стране очень слабая законодательная база, которая могла бы в итоге приостановить процессы вырубки лесов или загрязнения рек и морей.

По словам министра экологии Романа Абрамовского, борьба с опустыниванием и деградацией земель является одним из приоритетных направлений экологической политики. Правда, пока для этой борьбы сделали только две вещи: создан Координационный совет по этим вопросам и утверждён Нацплан борьбы с опустыниванием и деградацией земель до 2025 года. При этом последний план подписывали ещё в 2016-м году, когда премьером был Арсений Яценюк.

По словам экологов, сейчас создаётся такое впечатление, что власти нарочито показывают заинтересованность экологией, а многие инициативы похожи на популизм. Эксперт Борейко, к примеру, раскритиковал предложение президента Владимира Зеленского высадить миллиард деревьев.

«То, что Зеленский предложил сажать миллиард деревьев, — это глупость и пиар. Для того чтобы вообще сажать деревья, надо найти огромные площади и подготовить их. Кто будет этим заниматься? Лесники этим, например, заниматься не будут, потому что у них с 2014-го нет госфинансирования», — рассказывает Борейко и добавляет, что властям в этом вопросе нужно было бы заняться защитой от вырубки лесов, которым больше ста лет.

По словам политиков, которые занимаются вопросами экологии, власти, может, и хотели бы как-нибудь изменить происходящее, однако против этого выступают те же фермеры, предприниматели и большой бизнес.

Как рассказал глава экологического комитета в Раде Олег Бондаренко, неприятие отдельных дельных предложений по вопросам экологии на Украине существует, и очень давно. Чаще всего возмущения возникают из-за документов, которыми прописывается механизм контроля большого бизнеса и его влияния на окружающую среду. Это, говорит Бондаренко, часто невыгодно, поэтому они любыми способами пытаются опротестовать голосования за подобные инициативы.

Как рассказал другой депутат из эко-комитета Сергей Шахов, сейчас на повестке у них аудит всех лесов Украины.

«У нас создаётся комиссия, чтобы провести аудит лесхоза. Но наш комитет работает в этом направлении. Мы включены полностью во все процессы», — заявил Шахов, но выразил уверенность, что всё происходящее с климатом — последствия «экологического терроризма» и борьбы «мировых стран и лидеров». То есть причины у этого якобы внешние.

Хотя, говорит Соколенко, во многом проблемы комплексные, однако украинские власти всё равно иногда принимали такие решение, которые усугубляли ситуацию.

«Украинские власти, на самом деле, сделали недостаточно. Мы можем принимать какие-то упреждающие меры для того, чтобы смягчить негативные факторы. На Украине уменьшается количество лесов, очень много территорий были изъяты, парки, насаждения были отданы под коттеджную и многоэтажную застройку. В этом обвинить можно парламент, который, в том числе, снимая мораторий о продаже земли, не озаботился тем, что будет с заповедными территориями и лесами», — рассказывает эксперт.