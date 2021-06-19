NTD: из-за плохих привычек и соблазнов в Мексике растёт число детей с ожирением

За два последних года в Мексике пугающими темпами продолжает увеличиваться число людей с ожирением, в частности детей. Как передаёт NTD, эксперты считают, что всему виной плохие привычки и слишком большое количество соблазнов. Они отмечают, что нужно ограничить продажу нездоровой пищи с высоким содержанием сахара, соли и жира.

Число людей, в частности детей с ожирением в Мексике продолжает увеличиваться пугающими темпами. За два последних года оно выросло на один процентный пункт до 10,3%. Это один из самых высоких показателей в мире.

САЛЬГАДО АРРОЙО, диетолог: Мы часто стремимся решать проблемы быстро, мы не организованы. Мои пациенты часто относятся к проблеме легкомысленно. Также мешает реклама. Переработанные продукты, которые не имеют никакой питательной ценности, очень доступны.

Эксперты отмечают, что всему виной — плохие привычки людей и слишком много соблазнов. Они отмечают, что нужно ограничить продажу нездоровой пищи с высоким содержанием сахара, соли и жира.

САЛЬГАДО АРРОЙО: Но знаете, что говорят многие родители? Они спрашивают, что в таком случае им есть. Ешьте только натуральное. Вот вам ответ. Измените своё питание именно таким образом.

Вес 16-летнего сына этой женщины – 137 килограммов. В январе у него также выявили COVID-19. Около месяца он провёл в отделении интенсивной терапии.

АНА МАРИЯ, мать ребёнка с ожирением: Мы оказываем большую поддержку моему сыну и врачам. Мы очень испугались. Необходимо задуматься, что мы делаем с нашими детьми.

Теперь многие родители также призывают ограничить продажу калорийной еды.

АНА МАРИЯ: Люди не слушают и просто продолжают есть, как и раньше. Предлагали не продавать вредную еду возле школ: чипсы, сладкую воду. Однако эту еду продолжают продавать.

Статистика показывает, что более 20% умерших от коронавируса в Мексике также страдали от ожирения.

Дата выхода в эфир 17 июня 2021 года.