NTD: из-за плохих привычек и соблазнов в Мексике растёт число детей с ожирением
Число людей, в частности детей с ожирением в Мексике продолжает увеличиваться пугающими темпами. За два последних года оно выросло на один процентный пункт до 10,3%. Это один из самых высоких показателей в мире.
САЛЬГАДО АРРОЙО, диетолог: Мы часто стремимся решать проблемы быстро, мы не организованы. Мои пациенты часто относятся к проблеме легкомысленно. Также мешает реклама. Переработанные продукты, которые не имеют никакой питательной ценности, очень доступны.
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