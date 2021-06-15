Focus Online: Байден развеял надежды Киева на скорое вступление в НАТО

Вступление Украины в НАТО исключено, пока она не станет соответствовать критериям альянса, пишет Focus Online, ссылаясь на заявление Джо Байдена. По словам американского президента, Украина должна «убедить», а сделать это будет непросто.

Выступая на пресс-конференции после саммита НАТО, Джо Байден пообещал Украине дальнейшую поддержку в рамках защиты от российской агрессии, пишет Focus Online. Однако при этом американский президент развеял надежды Киева на скорое вступление в североатлантический альянс.

По словам Байдена, вступление Украины в НАТО не исключено, однако это зависит от того, сумеет ли страна выполнить необходимые критерии. «Они должны убедить, а это непросто», — приводит издание слова Байдена.

При этом Владимир Зеленский отметил, что наличие перспективы вступления Украины в альянс в итоговой декларации саммита является положительным сигналом, несмотря на то что конкретных дат вступления не указано.

Байден также подчеркнул, что решение о принятии Украины в НАТО будет приниматься консенсусом всех членов альянса. Focus Online напоминает, что своё вето на украинское членство выдвигает Венгрия. В Будапеште считают неприемлемым закон, ограничивающий использование языков меньшинств в украинских школах.

Focus Online отмечает, что перспектива вступления Украины в НАТО была озвучена на саммите альянса в Бухаресте, ещё в 2008 году.