Focus Online: Байден развеял надежды Киева на скорое вступление в НАТО

18:16
Ари считает, что Сафонов дорос до уровня европейских топ-клубов
Бывший форвард «Краснодара» Ари высказал мнение о голкипере команды Матвее Сафонове.
18:11
Американский чиновник назвал возможную длительность переговоров Байдена и Путина
Представитель американской администрации заявил, что предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена продлятся 4-5 часов или дольше.
18:10
Мурашко рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в СКФО
Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).
18:07
США и ЕС договорились прекратить спор вокруг Boeing и Airbus
США и Европейский союз достигли соглашения о прекращении торгового спора по делу Boeing и Airbus, в результате которого были введены взаимные таможенные пошлины.
18:02
Ларссон стал лучшим футболистом «Спартака» в сезоне-2020/21
Завершилось голосование болельщиков московского «Спартака» за звание лучшего игрока команды в сезоне-2020/21.
17:49
Кулеба высказался о возможных договорённостях по Украине между Байденом и Путиным
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба высказался о возможных договорённостях, касающихся Украины, которые могут быть достигнуты между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным.
17:48
Источник назвал сроки восстановления Жиркова
У защитника сборной России Юрия Жиркова был диагностирован отрыв мышцы бедра.
17:45
Кравцов сообщил, что решение о формате школьных выпускных примут на уровне регионов
Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что решение о формате школьных выпускных будет приниматься на уровне регионов.
17:38
Байден прибыл в Женеву
Президент США Джо Байден прибыл в Женеву, где 16 июня пройдёт встреча с российским лидером Владимиром Путиным.
17:35
Российская теннисистка о Сафине: нравилась его бунтарская манера поведения на корте
Финалистка юниорского «Ролан Гаррос» — 2021 Эрика Андреева рассказала о своих кумирах.
17:31
Дело о пожаре на АЗС в Новосибирске передано в центральный аппарат СК
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал уголовное дело о пожаре на АЗС в Новосибирске в центральный аппарат СК для расследования.
17:30
Финалистка юниорского «Ролан Гаррос» восхитилась силой Шараповой
Российская теннисистка Эрика Андреева поделилась мнением о том, как пятикратной победительнице турниров Большого шлема Марии Шараповой удалось добиться грандиозного успеха в 17 лет.
17:22
Минаков оценил шансы Волкова на завоевание титула чемпиона UFC
Известный российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков считает, что его соотечественник Александр Волков рано или поздно станет чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе.
17:21
Скончалась пострадавшая при пожаре в рязанской больнице
Скончалась 61-летняя женщина, пострадавшая при пожаре в реанимации рязанской Областной клинической больницы имени Н.А. Семашко.
17:21
«Ночной забег» в Москве перенесли на сентябрь
В Москве решили перенести «Ночной забег», который должен был состояться 19 июня, на 10 сентября.
17:18
Председатель Мосгордумы назвал число привившихся от COVID-19 депутатов
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников назвал число привившихся от COVID-19 депутатов.
17:12
ЕС и США создадут рабочую группу по вакцинам
Еврокомиссия сообщила, что Европейский союз договорился с США создать рабочую группу по вакцинам для совместного решения проблем их производства и поставок.
17:09
Открытая боксёрская тренировка в поддержку Путина побила мировой рекорд по количеству участников
Боксёрская тренировка, которую провела Федерация бокса России в поддержку президента страны Владимира Путина, побила мировой рекорд по количеству участников.
17:03
Открытое горение на складе в Челябинске ликвидировано
Открытое горение склада, расположенного недалеко от Челябинского электрометаллургического комбината, ликвидировано на площади 3,7 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
16:57
Вологодская область усилит карантинные меры
Власти Вологодской области приняли решение усилить карантинные меры из-за ситуации с коронавирусом.
16:55
Сейм Польши принял резолюцию против «Северного потока — 2»
Сейм Польши принял резолюцию против строительства газопровода «Северный поток — 2».
16:55
Рублёв обыграл Хачанова и вышел во второй круг турнира ATP в Галле
В матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Галле россиянин Андрей Рублёв обыграл своего соотечественника Карена Хачанова.
16:52
Два Ту-160 выполнили полёт над Балтийским морем
Два стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили полёт над Балтийским морем. Об этом сообщили в Минобороны России.
16:45
Теннисистка Андреева объяснила, почему не стоит ждать появления новой Штеффи Граф
Финалистка юниорского «Ролан Гаррос» Эрика Андреева рассказала, почему в современном теннисе нет звёзд уровня 22-кратной победительницы турниров Большого шлема Штеффи Граф.
16:44
Алиев и Эрдоган подписали декларацию о союзнических отношениях
Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Шуши декларацию о союзнических отношениях двух стран.
16:41
Байден вылетел в Женеву на саммит Россия — США
Президент США Джо Байден вылетел из Брюсселя в Женеву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
16:41
Захарова заявила, что НАТО обмануло мировое сообщество
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО обмануло мировое сообщество, надеявшееся на мир без противостояния блоков.
16:40
Финалистка юниорского «Ролан Гаррос» Андреева рассказала, как попала в теннис
Россиянка Эрика Андреева, ставшая финалисткой юниорского «Ролан Гаррос», рассказала о своих первых шагах в теннисе.
16:32
В Подмосковье обработали более 17 тысяч звонков по имущественным вопросам
Диспетчеры горячей линии Московского областного БТИ приняли более 17,3 тыс. звонков на тему оформления имущества с начала мая.
16:30
В Роспотребнадзоре рассказали о проверках общепита в Москве
В Роспотребнадзоре по Москве рассказали о результатах проведённых проверок предприятий общественного питания по контролю выполнения противоэпидемических мероприятий.
16:29
Цены на недвижимость в Москве преодолели психологическую отметку
По данным сервиса поиска недвижимости «Синица», в апреле текущего года цены за квадратный метр жилья в столице преодолели психологическую отметку в 300 тыс. рублей.
16:25
Зобнин рассказал, как относится к матчам за сборную России
Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Зобнин заявил, что к матчам за национальную команду страны относится с повышенной ответственностью.
16:24
Скрининг новорождённых на наличие СМА могут начать проводить к 2022 году
Скрининг новорождённых на наличие спинальной мышечной атрофии (СМА) могут начать проводить в России к 2022 году.
16:24
ЕС и США желают добиться более предсказуемых отношений с Россией
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — США заявила, что Европейский союз и Соединённые Штаты намерены добиться более предсказуемых отношений с Россией.
16:21
При стрельбе в Чикаго погибли четыре человека
В результате стрельбы в Чикаго четыре человека погибли, не менее трёх получили ранения.
16:21
В Омской области за неделю провели 700 проверок масочного режима в транспорте
Министерство региональной безопасности Омской области подвело итоги проверок соблюдения карантинных мер в общественном транспорте с 7 по 13 июня.
16:12
В РПЛ объяснили, почему опубликовали календарь без дат проведения матчей
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) объяснила, почему календарь на сезон-2021/22 был опубликован без точных дат проведения матчей.
16:11
В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами в России
В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами на территории России.
16:08
В Москве по программе реновации расселят 40 тысяч человек
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что в столице с начала реализации программы реновации начали расселение свыше 40 тыс. человек.
16:05
Водохранилища Крыма пополнились за счёт июньских дождей
Водохранилища, питающие Южный берег Крыма, за последние дни существенно пополнились, и теперь российским курортам не грозит засуха.
16:01
На Ставрополье за сутки выявили 61 случай коронавирусной инфекции
По последним данным, в Ставропольском крае за сутки подтвердился ещё 61 случай COVID-19.
16:00
МИД России рассказал о работе над конвенцией против информпреступности
Начата разработка всеобъемлющей универсальной конвенции по борьбе с информпреступностью под эгидой ООН. Об этом заявил заместитель директора департамента международной информационной безопасности МИД России Дмитрий Букин.
15:55
Балаев подерётся с Ногейрой на турнире ACA 126 в Сочи
Российский боец смешанных единоборств Марат Балаев встретится с бразильцем Жоао Ногейрой на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 126.
15:55
В Подмосковье стали строже следить за соблюдением масочного режима
В Московской области стали строже следить за соблюдением гражданами масочного режима.
15:44
Хуснуллин рассказал о привлечении белорусских строителей на работу в Россию
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что российское правительство в условиях дефицита строителей готово привлечь для работы над ключевыми объектами в стране около 20—30 тыс. белорусских специалистов.
15:44
В Кремле воздержались от оценки работы Черчесова во главе сборной России
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства не собирается оценивать работу тренерского штаба национальной команды.
15:37
Зобнин считает, что уровень игры сборной России уступает топ-командам
Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Роман Зобнин высказался об уровне игры национальной команды в матче первого тура Евро-2020 с Бельгией.
15:32
Госдума повысила до 21 года возраст приобретения охотничьего оружия
Госдума приняла во втором чтении законопроект, вводящий дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия.
15:19
Жирков получил травму бедра и покинул расположение сборной России
Защитник сборной России Юрий Жирков больше не сыграет на чемпионате Европы по футболу из-за повреждения мышцы бедра.
15:14
Минфин оценил затраты бюджета до 2024 года на продление ипотеки под 7%
Минфин России оценивает затраты бюджета в 2021—2024 годах на продление ипотеки под 7% в 40 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.