Times: на саммите G7 Джонсон призвал к «зелёному, справедливому, гендерно-нейтральному» восстановлению после пандемии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что люди ждут от лидеров стран «Большой семёрки» более «зелёного, справедливого, равного, гендерно-нейтрального и женственного» восстановления, передаёт The Times. В частности, Великобритания намерена выделить £430 млн на улучшение образования в бедных странах и ожидает, что лидеры G7 также внесут свой вклад.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал мировых лидеров к созданию после пандемии коронавируса «всё более справедливого» и «более гендерно-нейтрального и женственного» мира, сообщает The Times.

В повестке саммита G7 в британском Корнуолле — восстановление экономики после пандемии. Джонсон подчеркнул важность извлечения уроков из «ошибок, которые мы, несомненно, совершали». По словам премьера, «жизненно важно» не повторять ошибки, допущенные во время восстановления после финансового кризиса 2008 года, которое «не было равномерным».

«Это то, на чём люди хотят, чтобы мы сосредоточились. Вернёмся к более зеленому, более справедливому, более равному и, как бы это сказать, более гендерно-нейтральному и более женственному образу жизни», — заявил британский лидер.

Официальный представитель премьер-министра уточнил, что Джонсон подразумевал свои обязательства по выделению £430 млн на улучшение образования в бедных странах, особенно образования для девочек. Ожидается, что на саммите лидеры «Большой семёрки» одобрят планы, в результате которых доступ к школьному образованию получат 40 млн девочек.

Премьер-министр назвал «международным позором» тот факт, что так много девочек в бедных странах лишены возможности посещать школу. «Лучший способ избавить страны от бедности — инвестирование в образование, особенно в образование девочек», —считает Джонсон.

Пандемия вызвала беспрецедентный глобальный кризис в сфере образования, когда 1,6 млрд детей по всему миру не посещали школу в самый разгар эпидемии, при этом больше всего пострадали девочки.

Как напоминает The Times, Великобритания направит средства в Глобальное партнёрство в области образования, крупнейший фонд, занимающийся вопросами образования в развивающихся странах. Кроме того, €700 млн пообещала выделить Европейская комиссия. Италия обязалась выделить ещё €25 млн. Ожидается, что другие страны «Большой семёрки» также внесут свой вклад.