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УП: Берлин дал понять Киеву, что Украина не получит оружия

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Глава МИД Германии Хайко Маас дал понять, что Берлин не будет поставлять оружие Украине, чтобы Россия не отказывалась от участия в нормандском формате. Как передаёт «Украинская правда», Маас лишь пообещал украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что Германия останется и впредь крупнейшим донором и партнёром для Украины.
УП: Берлин дал понять Киеву, что Украина не получит оружия
Reuters

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас дал понять, что его страна не будет поставлять оружие Украине, чтобы Россия не отказывалась от участия в нормандском формате. Как сообщает «Украинская правда», об этом Маас сказал на брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Берлине.

«Когда мы с министром Ле Дрианом позвонили господину Лаврову для того, чтобы повлиять на возможность встречи в нормандском формате, в котором Германия и Франция играют роль посредника, и если бы я сказал, что мы решили поставлять оружие одной из сторон конфликта, то этот телефонный разговор был бы намного короче, чем он был на самом деле», — сказал Маас.

Он отметил, что от имени немецкого правительства еще раз сказал Кулебе, что Германия будет и впредь крупнейшим двусторонним донором и партнёром для Украины.
 
«Мы можем расширить возможности если это будет необходимо. Мы хотим вносить вклад в то, чтобы Украина развивалась экономически, мы хотим также поддерживать интересы в сфере безопасности и сделать вклад в то, чтобы в Донбассе воцарился мир. Это наши приоритеты и Украина может дальше на это полагаться», — сказал министр.
 
Кулеба в свою очередь заявил, что никакие международные нормы не запрещают Украине покупать вооружения.
 
«Я искренне надеюсь, что никто никогда не пожалеет, что Украине не помогли укрепить свою оборону, чтобы отбить желание у Путина наступать. Мы за мирное урегулирование, за политическое урегулирование и поддержка Германии в этом является фундаментальной», — отметил украинский дипломат.
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