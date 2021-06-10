УП: Берлин дал понять Киеву, что Украина не получит оружия

Глава МИД Германии Хайко Маас дал понять, что Берлин не будет поставлять оружие Украине, чтобы Россия не отказывалась от участия в нормандском формате. Как передаёт «Украинская правда», Маас лишь пообещал украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что Германия останется и впредь крупнейшим донором и партнёром для Украины.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас дал понять, что его страна не будет поставлять оружие Украине, чтобы Россия не отказывалась от участия в нормандском формате. Как сообщает «Украинская правда», об этом Маас сказал на брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Берлине.
«Когда мы с министром Ле Дрианом позвонили господину Лаврову для того, чтобы повлиять на возможность встречи в нормандском формате, в котором Германия и Франция играют роль посредника, и если бы я сказал, что мы решили поставлять оружие одной из сторон конфликта, то этот телефонный разговор был бы намного короче, чем он был на самом деле», — сказал Маас.
Он отметил, что от имени немецкого правительства еще раз сказал Кулебе, что Германия будет и впредь крупнейшим двусторонним донором и партнёром для Украины.
«Мы можем расширить возможности если это будет необходимо. Мы хотим вносить вклад в то, чтобы Украина развивалась экономически, мы хотим также поддерживать интересы в сфере безопасности и сделать вклад в то, чтобы в Донбассе воцарился мир. Это наши приоритеты и Украина может дальше на это полагаться», — сказал министр.
Кулеба в свою очередь заявил, что никакие международные нормы не запрещают Украине покупать вооружения.
«Я искренне надеюсь, что никто никогда не пожалеет, что Украине не помогли укрепить свою оборону, чтобы отбить желание у Путина наступать. Мы за мирное урегулирование, за политическое урегулирование и поддержка Германии в этом является фундаментальной», — отметил украинский дипломат.
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