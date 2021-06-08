Handelsblatt: ЕС не хватает политической воли для конкуренции с Китаем

США рассчитывают на помощь ЕС в создании альтернативы китайскому проекту «Шёлковый путь», пишет Handelsblatt, однако вместо того, чтобы откликнуться на инициативу, Брюссель погряз в бюрократических склоках. Как отмечает издание, у ЕС достаточно ресурсов и компетентности, но не хватает политической воли: в Брюсселе доминирует чиновничий аппарат, который прежде всего заботится о самосохранении.

Пандемия коронавируса привела к тому, что число «дефицитов» в ЕС сильно возросло, пишет Handelsblatt: за щедрыми обещаниями следуют скромные результаты, амбициозные цели формулируются в условиях отсутствия соответствующих ресурсов. Одним из примеров может послужить неровный старт кампании по вакцинации населения.

Как отмечает издание, поездка Джо Байдена в Европу предоставляет ЕС шанс исправить положение и ответить на вызовы нового времени, главным из которых является системное противостояние с КНР. На данный момент, поле экологичных инфраструктурных проектов полностью занято Китаем, пишет Handelsblatt: при этом с помощью своего проекта «Шёлковый путь» Пекин не только завоёвывает рынки, но и распространяет свои ценности.

США намерены предоставить развивающимся странам альтернативу Китаю и запрашивают поддержки у ЕС, пишет издание. Как отмечает Handelsblatt, по идее в Еврокомиссии, названной «геополитической комиссией» её главой Урсулой фон дер Ляйен, должны были приветствовать эту идею. Однако, вместо того, чтобы воспользоваться шансом, ЕС оказывается парализован бюрократическими склоками. Жернова брюссельского чиновничьего аппарата способы перемолоть любую стратегическую инициативу, пишет издание.

При этом многие страны-члены ЕС (в том числе, ФРГ) призывают Еврокомиссию к более активному использованию своих геополитических возможностей, пишет Handelsblatt. Они подчёркивают, что ЕС является крупным экономическим игроком, который должен продвигать идеи демократии и устойчивого развития.

Однако распределение труда в ЕС работает так, пишет Handelsblatt: по воскресеньям политики делают смелые заявления о политической активности и стратегической автономии, а во все остальные дни в Брюсселе правят чиновники. В этом состоит главная проблема ЕС, отмечает издание: отдельный бюрократический аппарат, который прежде всего сосредоточен на сохранении собственного места, и никого, кто обладал бы достаточной силой, для реализации геополитических амбиций. Как пишет Handelsblatt, у ЕС достаточно ресурсов и компетентности, но не хватает политической воли.