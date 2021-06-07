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Independent: «задом наперёд» — Трамп развеселил интернет своими брюками

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Вчерашнее выступление Дональда Трампа в Северной Каролине породило множество шуток в интернете, пишет The Independent. Многим пользователям показалось, что брюки экс-президента были надеты задом наперёд.
Independent: «задом наперёд» — Трамп развеселил интернет своими брюками
Reuters

Многие пользователи интернета предположили, что во время вчерашнего выступления брюки Дональда Трампа были надеты задом наперёд, пишет The Independent. В Twitter пользователи обмениваются картинками с выступления, отмечая, что на брюках экс-президента не видно ширинки.

Издание сообщает, что Трамп выступал с речью перед подразделением Республиканской партии в Северной Каролине. В ходе выступления политик заявил, что Китай должен платить репарации за пандемию коронавируса: кроме того, он отметил свои заслуги в вакцинационной кампании в США. Трамп также снова выразил свои сомнения в легитимности президентских выборов 2020 года и защитил свою дружбу с Владимиром Путиным — однако всё это померкло на фоне конфуза с одеждой.
 
«Объяснение штанов Трампа, надетых задом наперёд».
 «На штанах Трампа нет мухи?* Кажется, я знаю, куда она улетела».
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Independent Великобритания Европа
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