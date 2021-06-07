Independent: «задом наперёд» — Трамп развеселил интернет своими брюками

19:30
Дзюдоист Шамилов завоевал бронзу на ЧМ в Венгрии
Российский дзюдоист Якуб Шамилов выиграл бронзовую медаль чемпионата мира в весовой категории до 66 кг.
19:26
Американист прокомментировал предстоящую встречу Путина и Байдена
Американист, профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин прокомментировал предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
19:24
Рогозин рассказал подробности о разработке российской космической станции
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал подробности о разработке отечественной космической станции.
19:23
Беглов заявил о готовности Петербурга начать вакцинацию иностранцев
Санкт-Петербург готов организовать вакцинацию иностранцев от коронавируса на платной основе, заявил губернатор города Александр Беглов.
19:19
В Белоруссии рассказали о намерении представить много «интересного» о работе NEXTA
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что в скором времени будет представлено много «интересного» о работе признанного в стране экстремистским Telegram-канала NEXTA.
19:17
Головин не попал в символическую сборную сезона Лиги 1
Российского полузащитника «Монако» Александра Головина не оказалось среди 11-ти лучших игроков завершившегося сезона Лиги 1.
19:12
Глава ВОЗ заявил об опасности новых штаммов COVID-19 для непривитых
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал об опасности новых штаммов коронавирусной инфекции для людей, которые ещё не сделали прививку.
19:11
Солист Мариинского театра Герелло выразил соболезнования в связи со смертью Волковой
Солист Мариинского театра Василий Герелло выразил соболезнования в связи со смертью оперной певицы Риммы Волковой.
19:06
Глава МЧС Абхазии взял под личный контроль поиски российской туристки
Глава МЧС Абхазии Лев Квициния взял под личный контроль поиски российской туристки, которая упала с моста в реку Гега в Рицинском национальном парке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
19:01
Нидерланды получили уведомление от России о денонсации налогового соглашения
Официальный представитель Минфина Нидерландов Хелен Хаверкорт сообщила о получении уведомления от России о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения между странами.
19:00
Кривоносов высказался о решении УЕФА по форме сборной Украины
Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) позволить сборной Украины выступать на грядущем чемпионате Европы по футболу в экипировке с изображением страны, на которой присутствует Крым.
18:55
В Москве сообщили о штрафах приехавшим туристам из-за данных о COVID-19
В управлении Роспотребнадзора по Москве сообщили, что продолжают осуществлять контроль за внесением гражданами, вернувшимися из зарубежных стран, результатов тестов на COVID-19 на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
18:46
Петербург на ПМЭФ подписал соглашения на сумму свыше 600 млрд рублей
Санкт-Петербург в рамках международного экономического форума подписал соглашения на общую сумму свыше 600 млрд рублей, сообщил губернатор города Александр Беглов.
18:43
Черчесов выразил надежду, что Дания разрешит въезд в страну болельщикам на матч Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил надежду на то, что власти Дании разрешат российским болельщикам въезд в страну на матч чемпионата Европы по футболу.
18:43
МВД утвердило порядок доставки граждан в отделения полиции и вытрезвители
МВД России утвердило порядок доставки нетрезвых граждан в отделения полиции и медицинские вытрезвители.
18:41
В Греции за сутки выявили 808 новых случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 808 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
18:38
Крупные российские компании подписали соглашение о транспортировке жидких углеводородов
Председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, глава РЖД Олег Белозёров, гендиректор «Газпромтранса» Максим Мироненко и гендиректор ООО «Газпром инвест» Вячеслав Тюрин подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве по транспортировке жидких углеводородов с Харасавэйского и Бованенковского месторождений «Газпрома».
18:35
Американский генерал рассказал о выводе войск США из Афганистана
Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи рассказал о выводе американских войск из Афганистана.
18:33
Школа современной пьесы проведёт Летний фестиваль в Москве с 8 по 16 июня
Школа современной пьесы проведёт Летний фестиваль в Зимнем саду с 8 по 16 июня.
18:30
Подмосковье подписало соглашения на 240 млрд рублей на полях ПМЭФ
Московская область подписала соглашения на 240 млрд рублей на полях Петербургского международного экономического форума.
18:30
Джокович на отказе Музетти вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Первая ракетка мира Новак Джокович не доиграл матч четвёртого круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» с Лоренцо Музетти из-за отказа итальянца продолжать борьбу.
18:29
Трансляции общества «Знание» в рамках ПМЭФ набрали 57 млн просмотров в интернете
Видеотрансляции общества «Знание» в рамках Петербургского международного экономического форума набрали 57 млн просмотров в интернете.
18:27
В ВОЗ заявили о снижении числа новых случаев коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число новых случаев коронавируса и жертв COVID-19 в мире снижается.
18:23
Ростовская область подписала 12 соглашений на ПМЭФ
Ростовская область подписала 12 соглашений на Петербургском международном экономическом форуме.
18:22
Путин передал Башкирии контрольный пакет акций БСК
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Республике Башкортостан контрольного пакета акций Башкирской содовой компании.
18:21
Кудрин рассказал о ходе приватизации крупных компаний
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал о ходе приватизации крупных компаний.
18:20
Глава Евросовета оценил роль России в решении ситуации вокруг Белоруссии
Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Москва может сыграть важную роль в урегулировании ситуации в Белоруссии.
18:18
В Подмосковье высказались о мерах поддержки регионального бизнеса
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал профильные ведомства и чиновников своевременно реализовать меры поддержки регионального бизнеса.
18:16
СМИ: Роналду примет решение о дальнейшей карьере после Евро-2020
Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду примет решение о дальнейшей карьере после завершения чемпионата Европы.
18:16
Эксперт дал прогноз по льготной ипотеке в России
Заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов дал прогноз по льготной ипотеке в России.
18:14
Эксперт прокомментировал ситуацию с льготной ипотекой
Коммерческий директор ГК «РКС Девелопмент» Александр Коваленко прокомментировал ситуацию с льготной ипотекой.
18:14
В Молдавии за сутки выявили 48 новых случаев коронавируса
В Молдавии за сутки выявили 48 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших — 255 501.
18:14
Эксперт рассказал о возможном курсе рубля до конца лета
Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал о возможном курсе рубля до конца лета.
18:05
Власти Подмосковья прокомментировали продление льготной ипотеки
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал продление льготной ипотеки.
18:03
В Волгограде подросток на электросамокате сбил женщину
В Волгограде подросток на электросамокате сбил женщину, которая переходила пешеходный переход на зелёный сигнал светофора, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
18:02
В Кремле рассказали о переговорах Путина с председателем ЕС
В Кремле рассказали о телефонном разговоре российского лидера Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
18:02
Агент Мирзова рассказал о будущем футболиста в «Спартаке»
Александр Клюев, агент полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова, заявил, что футболист останется в московском клубе.
18:02
В Подмосковье сняли ограничения по заполняемости залов в учреждениях культуры
В Московской области с 1 июня отменили действие ограничений по заполняемости залов в учреждениях культуры, введённых в связи с пандемией коронавируса.
18:00
В Орловской области задержали подозреваемую в убийстве курсанта МВД
В Орловской области по подозрению в убийстве курсанта второго курса юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова задержали его однокурсницу.
17:58
На Кубани организуют кампанию по вакцинации от COVID-19 для отдыхающих
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать алгоритм организации кампании по вакцинации от COVID-19 для отдыхающих на курортах региона.
17:51
В ЯНАО начались работы по ремонту автотрассы Сургут — Салехард
Дорожные работы в ЯНАО в 2021 году пройдут практически на всех участках автодороги Сургут — Салехард. Как сообщается на сайте окружного правительства, ремонтные работы уже начались.
17:51
Госдеп дал прогноз по ситуации в Афганистане после ухода военных США
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ведомстве не считают, что после вывода американских сил из Афганистана ситуация с безопасностью в стране мгновенно ухудшится.
17:49
Санду поделилась ожиданиями от встречи Путина и Байдена
Президент Молдавии Майя Санду в ответ на вопрос о своих ожиданиях от встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена заявила, что хочет мира.
17:48
Шишкин считает, что Смолов помог бы сборной России на Евро-2020
Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин высказался о невызове форварда «Локомотива» Фёдора Смолова в сборную России на чемпионат Европы — 2020.
17:40
Столтенберг: НАТО контактирует с Россией по встрече в рамках Совета
Североатлантический альянс проводит контакты с Москвой для организации встречи Совета Россия — НАТО на уровне послов, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
17:38
В Омской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
За сутки в Омской области зарегистрировали 65 случаев коронавируса. В целом с начала пандемии коронавирусом заболели 47 960 жителей региона.
17:35
В оргкомитете ПМЭФ-2021 высоко оценили профессионализм волонтёров
Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков оценил профессионализм волонтёров, принимавших участие в работе мероприятия.
17:34
РУСАДА получило от WADA план по восстановлению статуса соответствия
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило от Всемирного антидопингового агентства (WADA) план по восстановлению статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.
17:33
В Нижегородской области выявили 158 случаев коронавируса за сутки
За сутки в Нижегородской области зарегистрировали 158 случаев коронавируса.
17:32
Украина и Саудовская Аравия откроют регулярное авиасообщение
Украина и Саудовская Аравия открывают прямое регулярное авиасообщение.