Bild: восточные немцы чаще выбирают АдГ, потому что знают толк в демократии

«Альтернатива для Германии» пользуется в восточных землях страны большей поддержкой, чем в западных, отмечает немецкий таблоид Bild. Уполномоченный правительства по делам восточных земель увидел причину в том, что выходцы из ГДР социализировались в условиях диктатуры, поэтому демократия им не близка. У его однопартийцев такая позиция вызвала непонимание и осуждение.

В это воскресенье в немецкой земле Саксония-Анхальт проходят выборы нового земельного парламента, причём предварительные опросы показали высокую популярность «Альтернативы для Германии», пишет немецкий таблоид Bild.

Согласно политическому рейтингу, регулярно составляемому на одном из центральных новостных телеканалов Германии, отдать свои голоса за АдГ готовы 23%, что на 7% меньше, чем за ХДС, однако по некоторым опросам эти партии даже пользуются равной поддержкой населения.

При этом факт заключается в том, что в восточных землях Германии АдГ имеет все шансы набрать больше голосов, чем в западной части страны, подчёркивает издание. Уполномоченный правительства Германии по делам восточных федеральных земель Марко Вандервиц попытался объяснить этот феномен тем, что граждане бывшей ГДР социализировались в условиях диктатуры, а потому демократия им не близка. Из-за этого они сейчас склоняются к праворадикальным партиям.

Депутат ХДС Яна Шимке из Бранденбурга, с которой журналисты Bild проконсультировались по этому вопросу, не согласна с такой точкой зрения. «Нет, я абсолютно с этим не согласна, — заявила она. — И я не думаю, что обращаться так с АдГ правильно». По её словам, провозглашать всех избирателей АдГ людьми, которые якобы не поняли демократию — ложный путь.

«Я думаю, люди здесь, в новых федеральных землях, очень и очень чувствительны к демократическим ценностям, к правам на свободы — в том числе и из-за опыта во времена ГДР. Поэтому я считаю, что у нас здесь высока доля демократов», — убеждена представительница социальных демократов. По её мнению, ХДС нужно вести себя с АдГ иначе: «Не ругать, не ставить в правый угол — потому что одного этого сегодня в политической конкуренции больше недостаточно».

Высказывания Вандервица уже спровоцировали негодование в рядах ХДС. Глава ХДС в Саксонии-Анхальт Свен Шульце быстро выразил своё несогласие: «У меня вызывают досаду, в первую очередь, высказывания уполномоченного по делам восточных земель». Бывший глава фракции союза ХДС/ХСС Фридрих Мерц обвинил Вандервица в том, что тот обругал избирателей.

Канцлер Германии Ангела Меркель на виртуальной встрече премьер-министров восточных земель на прошедшей неделе дистанцировалась от высказываний Вандервица и подчеркнула, что для демократии важен каждый гражданин, поэтому когда кто-то отворачивается от демократии, это потеря для всех. При этом Меркель не согласилась с тезисом Вандервица о том, что многих праворадикальных избирателей на востоке страны уже нельзя вернуть к демократии. Нужно постоянно пытаться это делать, даже если это трудно и требует много времени, подчеркнула Ангела Меркель.

Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке, также присутствовавший на этом виртуальном заседании, выразился ещё более отчётливо. Он настаивал на том, что нельзя огульно подозревать всех восточных немцев и считать правый экстремизм местной локальной проблемой. «Я против того, чтобы каждый раз показывать пальцем на восток и делать вид, будто на западе всё в порядке», — заявил политик, говоря о ситуации в Германии.