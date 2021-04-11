Bild: партия АдГ провозгласила целью выход Германии из ЕС

На состоявшемся в минувшую субботу партийном съезде партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) большинство депутатов поддержали идею о необходимости выхода ФРГ из состава ЕС, пишет Bild. Соответствующее положение было включено в образец предвыборной программы. Издание отмечает, что раннее АдГ рассматривали выход из ЕС лишь в качестве опции.
После напряжённых дебатов на вчерашнем партийном съезде партии «Альтернатива для Германии» в Дрездене, значительное большинство депутатов высказалось за выход ФРГ из состава ЕС, сообщает Bild. Как отмечает издание, глава партии Йорг Мойтен выступал против такого предложения.
«Мы считаем необходимым выход Германии из ЕС и создание нового европейского экономического сообщества», — приводит Bild фрагмент из образца новой предвыборной программы АдГ. Издание напоминает, что раннее партия рассматривала возможный выход из ЕС лишь как опцию, что свидетельствует о радикализации её курса.
Кроме того, на партийном съезде была принята резолюция по коронавирусу, пишет Bild. АдГ потребовала отменить карантин и передать вопрос защиты от инфекции каждому отдельному гражданину. Кроме того, партия обвинила правительство ФРГ в «политике страха». В резолюции подчёркивается, что на данный момент «99,82% населения страдает из-за мер, введённых из-за 0,18% положительных тестов».
При этом АдГ призвала граждан соблюдать меры против коронавируса: однако, отмечает издание, многие депутаты партии сами не соблюдали их во время съезда, позируя для фото без масок и не соблюдая социальную дистанцию.
Серебряный призёр ОИ-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух высказался о критике двукратной олимпийской чемпионки Оксаны Грищук в адрес заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о «серьёзной обеспокоенности» действиями России на границе с Украиной.
Вашингтон озабочен ситуацией вокруг Украины, американские власти в настоящее время обсуждают данную тему с союзниками и партнёрами из числа европейских государств. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Канцлер Германии Ангела Меркель во время разговора с российским президентом Владимиром Путиным не требовала свернуть «военное усиление» у границ Украины, но высказала обеспокоенность, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин сам пишет послание Федеральному собранию и порой дорабатывает его до последних минут, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что некоторые заявления являются сенсационными даже для тех, кто участвовал в подготовке.
Американский боксёр Джо Смит — младший прокомментировал свою победу над россиянином Максимом Власовым в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлой весовой категории.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) работает над подготовкой протокола, который предусматривает необходимость вакцинации от коронавирусной инфекции для всех игроков чемпионата Европы по футболу — 2020.
Никто не собирается двигаться к войне из-за конфликта на Украине, и никто не приемлет возможность такой войны, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что вместе с тем Россия не останется безучастной к судьбам русскоговорящих людей, которые живут там.