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Bild: партия АдГ провозгласила целью выход Германии из ЕС

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На состоявшемся в минувшую субботу партийном съезде партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) большинство депутатов поддержали идею о необходимости выхода ФРГ из состава ЕС, пишет Bild. Соответствующее положение было включено в образец предвыборной программы. Издание отмечает, что раннее АдГ рассматривали выход из ЕС лишь в качестве опции.
Bild: партия АдГ провозгласила целью выход Германии из ЕС
Reuters

После напряжённых дебатов на вчерашнем партийном съезде партии «Альтернатива для Германии» в Дрездене, значительное большинство депутатов высказалось за выход ФРГ из состава ЕС, сообщает Bild. Как отмечает издание, глава партии Йорг Мойтен выступал против такого предложения.

«Мы считаем необходимым выход Германии из ЕС и создание нового европейского экономического сообщества», — приводит Bild фрагмент из образца новой предвыборной программы АдГ. Издание напоминает, что раннее партия рассматривала возможный выход из ЕС лишь как опцию, что свидетельствует о радикализации её курса.
 
Кроме того, на партийном съезде была принята резолюция по коронавирусу, пишет Bild. АдГ потребовала отменить карантин и передать вопрос защиты от инфекции каждому отдельному гражданину. Кроме того, партия обвинила правительство ФРГ в «политике страха». В резолюции подчёркивается, что на данный момент «99,82% населения страдает из-за мер, введённых из-за 0,18% положительных тестов».
 
При этом АдГ призвала граждан соблюдать меры против коронавируса: однако, отмечает издание, многие депутаты партии сами не соблюдали их во время съезда, позируя для фото без масок и не соблюдая социальную дистанцию. 
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