Le Figaro: «посольства-призраки» — из-за пандемии иностранные дипломаты лишились традиционных приёмов

Известный всему светскому Парижу вечер в честь дня рождения королевы Елизаветы в посольстве Великобритании отменяется второй год подряд, пишет Le Figaro. Как передаёт газета, в период пандемии та же участь постигла и другие приёмы в иностранных посольствах французской столицы. В этих условиях посланникам разных стран приходится искать новые способы проводить дипломатию, отмечает издание.

Каждый год в июне посол Великобритании в Париже приглашает несколько сотен избранных на вечер в честь дня рождения королевы Елизаветы — мероприятие, известное всем политикам и журналистам Парижа — однако вот уже второй год подряд приём отменяется, пишет Le Figaro. То же происходит почти со всеми сезонными празднествами в иностранных посольствах французской столицы.

«Я работаю в призрачном посольстве», — сетует энергичная представительница Канады Изабель Гудон. Как напоминает издание, когда Франция впервые объявила режим изоляции 17 марта 2020 года, дипломаты, работающие в Париже были заняты напряжённой борьбой. В течение нескольких часов «наши приоритеты изменились», рассказывает индийский чиновник. По его словам, посольству необходимо было репатриировать студентов, застрявших во Франции. Но по крайней мере, дипломат чувствовал себя полезным, когда носил еду и маски в аэропорт Руасси-Шарль Де Голль соотечественникам, вынужденно находившимся в зоне международного транзита. «Мы все превратились в консульских служащих. Мы помогали справиться с тревогой или даже паникой соотечественникам, желавшим вернуться домой, или искали их на круизных судах в Марселе», — подтверждает Изабель Гудон.

Помимо прочего, дипломатам пришлось переключиться на дистанционный режим работы. Посол Австралии Джиллиан Бёрд вступила в должность в ноябре, незадолго до второго карантина во Франции. Она переехала в Париж уже в сентябре, однако не имела возможности ни провести хотя бы одну встречу со свой командой лично, ни собрать в просторном зале с потрясающим видом на Эйфелеву башню семьи своих сотрудников, по традиции, принятой со времён её работы в ООН.

На британцев пандемия обрушилась в разгар вступления в силу изменений, связанных с брекситом. Посол Её Величества в то время уже начал объезжать Францию в попытке напомнить двумстам тысячам своих соотечественников о необходимости оформления вида на жительства в стране. В итоге операция превратилась в ответы на вопросы тысяч человек на Facebook.

«Дипломатия — это контактный вид спорта», — приводит красивую метафору австралийка Джиллиан Бёрд. «Дипломат много занимается пиаром», — добавляет её албанский коллега Дритан Тола. По его словам, «в беседе важно смотреть друг другу в глаза, наблюдать за языком тела, обмениваться шутками, чтобы разбить лед, почувствовать, искренен ли собеседник» .

«В Париже представлен дипломатический корпус всего мира, у вас здесь приёмы почти каждый день», — напоминает посол Литвы Нериюс Алексеюнас. За первые два года работы во главе канадского посольства Изабель Гудон приняла 10 тыс. гостей. Сейчас их количество приближается к нулю. То же касается официальных визитов соотечественников в посольство Соединённых Штатов. Раньше их число доходило до трёх тысяч в год, включая от 100 до 150 VIP-персон. Сегодня они практически сведены на нет.Тем не менее, представители посольств стараются поддерживать контакты с посетителями даже в ограниченном режиме.

«Я боялась, что мы быстро выдохнемся, фокусируясь исключительно на ежедневной борьбе с пандемией», — рассказывает Изабель Гудон. Желая обнадёжить свою команду из 200 человек, она стала искать новые форматы для взаимодействия с публикой. «Если раньше мы давали концерты для 120 зрителей в зале, то теперь мы смогли собрать более 1500 человек в интернете», — замечает посол Канады. Кроме того, в сети эти культурные события получают продолжение во времени и в конечном итоге собирают аудиторию в 15 тыс. человек. «И ещё мы разнообразили нашу публику: нас слушают не только в Париже, но и в Британской Колумбии или Азии», — подчёркивает дипломат.

Нериюс Алексиюнас также ценит преимущества виртуального пространства: «Я организовал семинар на тему дезинформации с Вильнюсским исследовательским центром за две недели, без финансирования, когда, по идее, мне требовалось два месяца и бюджет», — рассказывает представитель Литвы.

Все посольства перевели свои мероприятия в виртуальный формат. В День Святого Патрика, празднование которого было во второй раз отменено в марте 2021 года, посол Патриция О'Брайен предложила видео-тур по резиденции на авеню Фош, а также отдала дань уважения ирландским работникам — медсёстрам, врачам, пожарным — трудящимся на передовой во Франции. Литва организовывала онлайн-концерт во дворе, в качестве зрителей которого выступили статуи. Индия проводила занятия йогой, за которыми следили тысячи последователей учения, а также оказывала финансовую поддержку индийским артистам, участвующим в представлениях, транслируемых в видеоформате.

«Я надеюсь, что, когда пандемия закончится, мы найдем золотую середину между прежними практиками — все ли встречи так необходимы? — и новыми», — говорит Изабель Гудон. Пока же послу Великобритании Эду Ллевеллину приходится довольствоваться визитами семейства уток и пчёл, отмечает издание. Доведётся ли ему снова увидеть толпу элегантных людей на лужайке Отеля де Шаро до того, как он покинет свой пост, задаётся вопросом газета, напоминая, что в этом году мероприятие в честь дня рождения королевы всё ещё пройдёт в виртуальном формате.