Le Figaro: «надо заново учиться жить» — многие французы боятся выходить из карантина

Во Франции после снятия карантинных ограничений почти каждый третий житель страны продолжает испытывать тревогу из-за эпидемии коронавируса, а некоторые не планируют пока возвращаться к доковидной жизни, приводит Le Figaro результаты социологического опроса. Некоторые отвыкли от социальных контактов и общения с неприятными коллегами, другие продолжают опасаться заражения, а любители культурного досуга растерялись от обилия возможностей, которыми надо восполнить проведённые дома месяцы.

Почти каждый третий француз (32%) обеспокоен тем, что правительство решило снять карантин, хотя эпидемия по-прежнему не идёт на спад, пишет Le Figaro со ссылкой на опрос компании Odoxa. Боязнь подхватить вирус, культурный шок или страх от социализации подтолкнули некоторых отказаться от возвращения к нормальной жизни.

Будущий адвокат, 27-летний Александр из Парижского региона принадлежит к тем, чья «жизнь больше не будет прежней». После отмены ограничений он собирается вести более простую жизнь: надеется «радикально сократить» выходы из дома и сохранить за собой удалённую работу. По его словам, развлечения он готов искать только неподалёку от дома.

Как отмечает издание, не все придерживаются таких же категоричных взглядов, однако многие также страшатся возвращения к «нормальной» жизни — возобновлению работы террас, ресторанов, вечеринкам на свежем воздухе, людным улицам и работе в офисе. Так, 24-летняя Алиса* вернулась на время карантина к своим родителям на юг Франции и очень плохо пережила пандемию, думая «постоянно о вирусе».

После объявления о снятии ограничений она стала плохо спать из-за страха перед болезнью и возобновлением социализации. Тем не менее, Алиса не сдаётся: «Разумеется, часть меня хочет вернуться к социальной жизни, и если ситуация улучшится, надо заново научиться жить. С другой стороны, если прислушиваться к себе, я бы осталась под одеялком и никогда больше не выходила из дома». Пока девушка собирается поэтапно возвращаться к нормальной жизни: она уже запланировала переехать в Париж в июне, когда начнёт работать и встречаться на открытом воздухе с друзьями, если они готовы носить маску.

Вышедшая на пенсию медсекретарь, 65-летняя Изабель* рассказала Le Figaro, что с начала пандемии они с мужем «так по-настоящему и не вышли из карантина». По её словам, они «совсем не хотели смешиваться с толпой», потому что не доверяли антиковидным мерам. «Даже сейчас каждый раз, когда я возвращаюсь с покупками, я переодеваюсь в гараже и сразу принимаю душ, — признаётся пенсионерка, — а продукты, которые не надо класть в холодильник, остаются в гараже ещё на 24 часа». Хотя Изабель прошла вакцинацию, она предпочитает не оставлять коронавирусу никаких шансов и считает, что выход из карантина продвигается «слишком быстро». Сомневаясь, что находящиеся рядом люди соблюдают защитные меры, «особенно с приближением хорошей погоды», бывшая медработница продолжит ходить по магазинам рано утром и останется на карантине ещё несколько месяцев.

В отличие от Изабель* и Алисы*, юная студентка Виктория не боится вируса: во время карантинов и комендантского часа она не лишала себя возможности встретиться с несколькими друзьями. Тем не менее она также опасается снятия санитарных ограничений: «внезапное возвращение» культурных мероприятий испугало её, любительницу культурного досуга, и спровоцировало «что-то вроде культурной перегрузки выставками, фильмами, спектаклями и походами в гости, которые надо восполнить».

Если до пандемии Виктория во что бы то ни стало заполняла свои вечера различными развлечениями, сейчас мысль о возвращении к этому ритму её тревожит. Кроме того, беспокойство девушки усиливает тот факт, что во Франции уже давно не жили прежней жизнью: по её словам, кто-то сможет легко вернуться к старым привычкам, в то время как другим будет сложно отказаться от ковидных принципов. Пока студентка собирается издалека понаблюдать, как будет развиваться ситуация, и точно не побежит на террасы ресторанов, как планируют сделать множество французов.

Со своей стороны 49-летняя Джулия* не стремится развлекаться каждый вечер после пандемии. Её не пугает социальное давление, однако не прельщает возвращение на работу. В интервью изданию она поделилась историей о том, как во время снятия ограничений после первого карантина вернулась на работу, а коллеги стали обсуждать, как во время сидения дома смотрели реалити-шоу Les Anges. «В этот момент я осознала, что больше не горю желанием находиться среди такого невежества, с людьми, которые матерятся на ксерокс и горланят в кафе», — призналась Джулия.

Решив, что не хочет жить с такими людьми, она попросила работодателя разрешить ей три дня в неделю работать из дома. Пир этом пока женщине сложно представить, как она вернётся к «доковидной жизни»: от коронавируса умерли три её близких человека, а сама она рассталась со своим партнёром, у которого скончалось шесть друзей. «Необходимо время для того, чтобы всё наладилось», — приводит слова Джулии Le Figaro.

* Имя изменено (примечание Le Figaro)