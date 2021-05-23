CBS NEWS: «выключайте камеру» — эксперты рассказали о способах борьбы с «Zoom-усталостью»
Все мы знаем, что видеоконференции могут быть изнуряющими для психики. Новое исследование обнаружило, что многие сталкиваются с так называемой Zoom-усталостью. Наоми Раким расскажет о некоторых способах решения проблемы.
Мама, специалист в области здравоохранения и аспирант Кристин Уаймер проводит большую часть дня в видеоконференциях.
КРИСТИН УАЙМЕР: Приблизительно от восьми до двенадцати часов в день.
По словам женщины, из-за всего этого времени, проведённого за экраном, у неё случаются мигрени, боли в спине, а ещё — себя слишком много.
КРИСТИН УАЙМЕР: Ненавижу смотреть на себя через камеру. Мне кажется, женщины, в целом, немного склонны быть более требовательными к своему внешнему виду.
Учёные из Стэнфорда утверждают, что многие из нас сталкиваются в период пандемии с тем, что они называют «Zoom-усталостью». Как объясняет профессор Джереми Бейленсон, на то есть четыре причины: слишком длительный близкий зрительный контакт, меньшая свобода движений во время длительных звонков, вынужденная необходимость интерпретировать невербальные знаки во время видеобесед и смотреть на самого себя на экране в течение многих часов.
ДЖЕРЕМИ БЕЙЛЕНСОН, преподаватель Стэнфордского университета: Если бы кто-то постоянно ходил за вами по офису с зеркалом, это было бы совершенно абсурдным. А в видеоконференциях мы постоянно демонстрируем наше изображение в реальном времени. Исследование показало, что такая усталость существует. Она изматывает и заставляет нас со временем испытывать стресс.
Учёный советует скрывать свой экран во время видеоконференций, чтобы концентрировать внимание на выступающем, а не на самом себе. Он также напоминает, что не все звонки обязательно должны проходить под камерами.
ДЖЕРЕМИ БЕЙЛЕНСОН: Мне лично нравится устанавливать правила на собраниях, в которых мы участвуем. На половине моих совещаний все знают, что можно входить в конференцию с выключенной камерой и просто общаться голосом.
Кристин проводит больше времени с семьёй, чтобы отвлечься от экрана.
КРИСТИН УАЙМЕР: Мы едем кататься на машине и просто едем куда глаза глядят по сельской местности, смотрим на закаты. Нам помогает такое альтернативное семейное времяпрепровождение.
Она с нетерпением ждёт, когда наконец сможет проводить больше времени лицом к лицу с другими людьми. С вами была корреспондент CBS News Наоми Раким.
Дата выхода в эфир 19 мая 2021 года.
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