Daily Mail: новое сенсационное исследование учёных указывает на лабораторное происхождение COVID-19

Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили о наличии у них доказательств того, что COVID-19 возник в результате лабораторных манипуляций, сообщает Daily Mail. По их словам, после вспышки коронавируса китайские учёные попытались «замести следы с помощью реверсивных версий вируса», чтобы всё выглядело так, будто он появился естественным образом.
Китайские учёные создали COVID-19 в лаборатории в Ухани, а затем попытались «замести следы» с помощью реверсивных версий вируса, чтобы он выглядел так, будто появился естественным образом и передался людям от летучих мышей, пишет Daily Mail со ссылкой на новое сенсационное исследование.
Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен в своей статье, которая в преддверии её публикации оказалась в распоряжении Daily Mail, пишут, что у них и ранее были доказательства подобных действий Пекина, однако научное сообщество и крупные журналы их игнорировали.
В прошлом году анализируя образцы COVID-19 в рамках усилий по созданию вакцины, Далглиш и Соренсен обнаружили в вирусе «уникальные отпечатки», которые, по их словам, могли возникнуть только в результате манипуляций в лаборатории.
По словам учёных, они уже пытались опубликовать свои выводы, но были отвергнуты крупными научными журналами, которые в то время были уверены в том, что вирус перешёл к людям от летучих мышей или других животных естественным образом.
Далглиш и Соренсен подготовили новое 22-страничное исследование, которое должно быть опубликовано в ближайшие дни. В нём учёные указывают, что «SARS-CoV-2 не имеет надёжного естественного предка» и что «вне всякого разумного сомнения» вирус был создан в результате «лабораторных манипуляций».
Покопавшись в архивах журналов и в базах данных, Далглиш и Соренсен выяснили, что китайские учёные разработали инструменты для создания коронавируса, сотрудничая, в том числе, с американскими университетами.
Публикация этого исследования, как полагает Daily Mail, наделает шуму в научном сообществе, поскольку большинство экспертов до недавнего времени категорически отрицали какое-либо иное происхождение COVID-19, кроме естественной передачи инфекции от животных к человеку.
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