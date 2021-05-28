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WSJ: из-за «поведения России» США решили не возвращаться в Договор по открытому небу

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США, вышедшие при Дональде Трампе из Договора по открытому небу, приняли решение не возвращаться в соглашение и при Джо Байдене, пишет The Wall Street Journal. Как заявил Госдеп, своим поведением Москва не похожа на «партнёра, нацеленного на укрепление доверия».
WSJ: из-за «поведения России» США решили не возвращаться в Договор по открытому небу
Reuters
Администрация президента США Джо Байдена решила не вступать снова в Договор по открытому небу с Россией, сообщает The Wall Street Journal. По словам Госдепартамента, нарушения Москвы и её неспособность предпринять меры, чтобы вернуться к соблюдению своих обязательств, подрывают соглашение.
 
«Поведение России, включая её недавние действия по отношению к Украине, не соответствует поведению партнёра, нацеленного на укрепление доверия», — прокомментировала представитель американского дипведомства.
 
Российское посольство на момент публикации статьи на запрос о комментарии не ответило.* При этом, как обращает внимание издание, в прошлом году Москва выразила сожаление по поводу решения США о выходе из соглашения и отметила, что этот шаг будет иметь «негативные последствия» для европейской безопасности.
 
С учётом последнего решения США отказаться от «открытого неба», на сегодня единственным соглашением, регулирующим стратегическое соперничество между Америкой и Россией, остаётся СНВ-III, заключённый при экс-президенте Бараке Обаме и продлённый в этом году администрацией Байдена.
 
Основной задачей Договора по открытому небу, заключённому в 1992 году, было снижение риска конфликта. Соглашение разрешало свободные полёты невооружённых разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве государств-участниц, стран бывшего СССР и Запада. Договор вступил в силу в 2002 году.
 
В мае 2020 года администрация экс-президента США Дональда Трампа оповестила участников соглашения, в котором состоят ещё 34 страны, о своём намерении покинуть договор. Американские власти тогда заявили, что Россия нарушает условия соглашения, ограничивая доступ для полётов западных самолётов над своей территорией, но при этом пользуясь возможностью летать над США и собирать секретную информацию об американской инфраструктуре. В ноябре Вашингтон официально вышел из договора.
 
В ходе своей предвыборной кампании Джо Байден критиковал решение Дональда Трампа покинуть «открытое небо» и говорил, что все проблемы с Россией необходимо решать в ходе процедур, установленных соглашением. После выхода Америки из договора эксперты много спорили по поводу того, каким образом США смогут вновь вступить в «открытое небо» при Байдене. Одна из сложностей заключалась в том, что американские ВВС решили списать самолёты, на которых они почти 30 лет летали на разведывательные миссии над Россией. Но тогда власти решили, что это не помешает участию в соглашении, поскольку американские военные могут летать совместно с европейскими союзниками. 

* Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с Договором по открытому небу. Он отметил, что «договор остаётся, правда, конечно же, без участия США и России он во многом потеряет свою жизнеспособность».
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