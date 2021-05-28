Песков прокомментировал ситуацию с ДОН

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с Договором по открытому небу.
Песков прокомментировал ситуацию с ДОН
  • © Владимир Сергеев
  • РИА Новости

Он отметил, что «договор остаётся, правда, конечно же, без участия США и России он во многом потеряет свою жизнеспособность».

«А всё остальное, наверное, относится к вопросам стратстабильности, к мерам укрепления доверия, составной частью коих являлся — и последние дни является — этот договор. Поэтому здесь можно только выразить сожаление», — заявил Песков.

Ранее в Госдепе подтвердили решение США не возвращаться в ДОН.

Министерство иностранных дел России сообщило, что получило соответствующее уведомление от Соединённых Штатов.

11 мая президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Россией ДОН. Депутаты Государственной думы поддержали выход России из Договора по открытому небу.

Совет Федерации планирует рассмотреть закон о денонсации ДОН на заседании 2 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить