Песков прокомментировал ситуацию с ДОН
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- РИА Новости
Он отметил, что «договор остаётся, правда, конечно же, без участия США и России он во многом потеряет свою жизнеспособность».
«А всё остальное, наверное, относится к вопросам стратстабильности, к мерам укрепления доверия, составной частью коих являлся — и последние дни является — этот договор. Поэтому здесь можно только выразить сожаление», — заявил Песков.
Ранее в Госдепе подтвердили решение США не возвращаться в ДОН.
Министерство иностранных дел России сообщило, что получило соответствующее уведомление от Соединённых Штатов.
11 мая президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Россией ДОН. Депутаты Государственной думы поддержали выход России из Договора по открытому небу.
Совет Федерации планирует рассмотреть закон о денонсации ДОН на заседании 2 июня.