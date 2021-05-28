Песков прокомментировал ситуацию с ДОН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с Договором по открытому небу.

Он отметил, что «договор остаётся, правда, конечно же, без участия США и России он во многом потеряет свою жизнеспособность».

«А всё остальное, наверное, относится к вопросам стратстабильности, к мерам укрепления доверия, составной частью коих являлся — и последние дни является — этот договор. Поэтому здесь можно только выразить сожаление», — заявил Песков.

Ранее в Госдепе подтвердили решение США не возвращаться в ДОН.

Министерство иностранных дел России сообщило, что получило соответствующее уведомление от Соединённых Штатов.

11 мая президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Россией ДОН. Депутаты Государственной думы поддержали выход России из Договора по открытому небу.

Совет Федерации планирует рассмотреть закон о денонсации ДОН на заседании 2 июня.