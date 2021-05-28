В Госдепе подтвердили решение США не возвращаться в ДОН

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Соединённые Штаты не намерены возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН), сообщил ТАСС официальный представитель Госдепартамента США.
В Госдепе подтвердили решение США не возвращаться в ДОН
  • Reuters

Как отмечается, Вашингтон сожалеет о «российских нарушениях».

«В результате, завершив свой обзор договора, США не намерены возвращаться в договор, учитывая, что Россия не предприняла никаких действий, чтобы вернуться к его соблюдению», — заявил собеседник агентства.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что о решении Вашингтона не возвращаться в ДОН российскую сторону в четверг уведомила заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

Министерство иностранных дел России подтвердило, что получило от Соединённых Штатов уведомление о решении не возвращаться в ДОН. 

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