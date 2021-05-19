Госдума поддержала денонсацию Россией Договора по открытому небу

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RT
Депутаты Государственной думы на пленарном заседании в среду, 19 мая, поддержали выход России из Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующий документ внёс в ГД президент России Владимир Путин.
Госдума поддержала денонсацию Россией Договора по открытому небу
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Ранее процесс выхода из ДОН запустили США. Российская сторона отмечала, что после выхода США участниками ДОН остаются страны, входящие в НАТО, что позволяет Вашингтону получать информацию от них.

В то же время России будет запрещено осуществлять инспекции над территорией США.

«Прекращая соблюдать взятые на себя обязательства одно за другим, США последовательно разрушают всю архитектуру международной безопасности. Под надуманными предлогами и обвинениями Вашингтон откровенно занимается демонтажем мировой стратегической стабильности и наносит урон международному праву, преследуя свои конъюнктурные интересы», — говорил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

18 мая комитет Госдумы по международным делам одобрил законопроект о денонсации Договора по открытому небу.

Совет Федерации планирует рассмотреть закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) на заседании 2 июня.

Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что у США и их союзников ещё есть минимальный шанс на пересмотр своих позиций для сохранения ДОН. 

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