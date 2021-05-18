Комитет Госдумы одобрил проект о денонсации Договора по открытому небу
- РИА Новости
«Комитет по международным делам рекомендовал Госдуме денонсировать ДОН. Решение принято единогласно», — цитирует его ТАСС.
Слуцкий добавил, что данный вопрос включен в повестку пленарного заседания Госдумы 19 мая.
11 мая российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Россией ДОН.
Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что у США и их союзников ещё есть минимальный шанс на пересмотр своих позиций для сохранения ДОН.