В МИД России оценили шансы на сохранение Договора по открытому небу
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«Этот шанс минимален... Но до тех пор, пока наш закон о денонсации договора не вступил в силу, у американцев ещё есть возможность, ну и у союзников, пересмотреть позицию», — цитирует его ТАСС.
В то же время Рябков выразил сомнение в том, что это произойдёт.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала Запад не ждать от России односторонних уступок по ДОН.
11 мая российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу.