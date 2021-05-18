В МИД России оценили шансы на сохранение Договора по открытому небу

У США и их союзников ещё есть минимальный шанс на пересмотр своих позиций для сохранения Договора по открытому небу (ДОН), считает замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Этот шанс минимален... Но до тех пор, пока наш закон о денонсации договора не вступил в силу, у американцев ещё есть возможность, ну и у союзников, пересмотреть позицию», — цитирует его ТАСС.

В то же время Рябков выразил сомнение в том, что это произойдёт.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала Запад не ждать от России односторонних уступок по ДОН.

11 мая российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу.