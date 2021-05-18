В МИД России оценили шансы на сохранение Договора по открытому небу

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У США и их союзников ещё есть минимальный шанс на пересмотр своих позиций для сохранения Договора по открытому небу (ДОН), считает замглавы МИД России Сергей Рябков.
В МИД России оценили шансы на сохранение Договора по открытому небу
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

«Этот шанс минимален... Но до тех пор, пока наш закон о денонсации договора не вступил в силу, у американцев ещё есть возможность, ну и у союзников, пересмотреть позицию», — цитирует его ТАСС.

В то же время Рябков выразил сомнение в том, что это произойдёт.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала Запад не ждать от России односторонних уступок по ДОН.

11 мая российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу.

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