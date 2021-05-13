Захарова призвала не ждать от России односторонних уступок по ДОН

Западным странам не следует ждать от России односторонних уступок в ситуации с Договором по открытому небу (ДОН), заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы в принципе готовы заниматься всеми взаимными озабоченностями в комплексе, но такое практическое обсуждение станет возможным только после недвусмысленного заявления США о решении вернуться в договор. Односторонних уступок от России ждать не следует», — подчеркнула она.

Захарова добавила, что если ситуация вокруг ДОН не изменится, Россия в ближайшее время завершит внутригосударственные процедуры по выходу из договора.

«Время, когда ещё можно спасти Договор по открытому небу, истекает. Если наши коллеги действительно заинтересованы в сохранении договора, им следует убедить Белый дом незамедлительно пересмотреть не отвечающие европейской безопасности решения предыдущей администрации США», — отметила представитель МИД России.

11 мая российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу.