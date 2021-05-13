Захарова призвала не ждать от России односторонних уступок по ДОН

Короткая ссылка
Западным странам не следует ждать от России односторонних уступок в ситуации с Договором по открытому небу (ДОН), заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова призвала не ждать от России односторонних уступок по ДОН
  • globallookpress.com

«Мы в принципе готовы заниматься всеми взаимными озабоченностями в комплексе, но такое практическое обсуждение станет возможным только после недвусмысленного заявления США о решении вернуться в договор. Односторонних уступок от России ждать не следует», — подчеркнула она.

Захарова добавила, что если ситуация вокруг ДОН не изменится, Россия в ближайшее время завершит внутригосударственные процедуры по выходу из договора.

«Время, когда ещё можно спасти Договор по открытому небу, истекает. Если наши коллеги действительно заинтересованы в сохранении договора, им следует убедить Белый дом незамедлительно пересмотреть не отвечающие европейской безопасности решения предыдущей администрации США», — отметила представитель МИД России.

11 мая российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить