Захарова призвала не ждать от России односторонних уступок по ДОН
- globallookpress.com
«Мы в принципе готовы заниматься всеми взаимными озабоченностями в комплексе, но такое практическое обсуждение станет возможным только после недвусмысленного заявления США о решении вернуться в договор. Односторонних уступок от России ждать не следует», — подчеркнула она.
Захарова добавила, что если ситуация вокруг ДОН не изменится, Россия в ближайшее время завершит внутригосударственные процедуры по выходу из договора.
«Время, когда ещё можно спасти Договор по открытому небу, истекает. Если наши коллеги действительно заинтересованы в сохранении договора, им следует убедить Белый дом незамедлительно пересмотреть не отвечающие европейской безопасности решения предыдущей администрации США», — отметила представитель МИД России.
11 мая российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу.