La Croix выяснила, почему россияне не спешат прививаться

Хотя Россия первой начала массовую прививочную кампанию, её темпы далеки от европейских, пишет La Croix. На то автор статьи видит несколько причин: от общего недоверия населения до ощущения, будто пандемию уже удалось победить.

В России уже четыре месяца идёт кампания по вакцинации от коронавируса, пишет La Croix. И хотя Москва была первой в мире, кто начал кампанию массовой вакцинации, темпы её оказались ниже, чем где-либо в Европе. «Мы продолжаем болеть, люди продолжают умирать, но не хотят прививаться», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам автора статьи, прививочная кампания сталкивается с недоверием населения, и власти пока не могут с ним справиться. Сейчас два укола вакцины сделали 10 млн россиян, то есть меньше 7%. Во Франции таковых 13%, а в Великобритании — больше 30%. Так что Россия рассчитывает получить коллективный иммунитет к осени.

Автор статьи удивляется столь медленным темпам, учитывая, что пункты вакцинации устроили в крупных торговых центрах и больницах, при этом прививку можно получить бесплатно и без очереди. Но в Москве привились лишь 1,3 млн из 12 млн, из-за чего бывший президент Дмитрий Медведев заявил о возможном введении обязательной вакцинации.

Как отмечают эксперты, по большей части проблемы логистики уже решены. Но у людей нет мотивации, они не заинтересованы в том, чтобы прививаться. Свой вклад в общую атмосферу недоверия привносят теории заговора и критика западных вакцин российскими СМИ. При этом сам посыл властей полон противоречий — если Путин постоянно хвалил «Спутник V», но сам не стал прививаться перед камерами.



Кроме того, по мнению французского журналиста, властям не удалось убедить россиян в том, что вирус опасен. Так, в СМИ уже с начала года говорят, что эпидемию победили. Кроме того, в России нет практически никаких санитарных ограничений. Так что кажется, что пандемия уже отступила, пишет La Croix.