France 24: Аргентина вводит национальный локдаун до конца месяца

Аргентина объявила о национальном локдауне, который продлится с субботы до конца мая, сообщает телеканал France 24. Правительство страны решило пойти на такие меры после того, как на её территории было зарегистрировано свыше 35 тыс. заражений на протяжении трёх дней подряд. По словам экспертов, решающее значение для Аргентины сейчас имеют тесты и поставки вакцины.

Правительство Аргентины объявило о жёстком локдауне для сдерживания роста заражений COVID-19. Меры должны вступить в действие с субботы и продлятся до конца месяца. Они вводятся после того как в стране на протяжении трёх дней подряд регистрировалось более 35 тысяч случаев заражений.

Возвращение к национальному локдауну для Аргентины происходит на фоне критического взлёта числа заражений COVID-19. Число заражений и смертей во вторник превысило национальный дневной антирекорд, а в последующие дни уровень заболевания сохранился примерно на том же высоком уровне.

АЛЬБЕРТО ФЕРНАНДЕС, президент Аргентины: Я осознаю, в полной мере осознаю, что эти ограничения создают трудности. При столкновении с нынешней реальностью у нас остаётся только один выбор — сохранения жизни. Я не намерен принимать такое число заражений или смертей как нечто естественное.

Принимаемые меры продлятся с субботы до 31 мая и ограничат передвижение, а также приостановят социальную активность, образовательную, религиозную и спортивную деятельность. В том числе они предусматривают закрытие школ. Для ключевых работников, однако, будут сделаны исключения в выполнении этих мер.

После 31 мая меры вернутся к нынешнему состоянию. Комендантский час будет действовать с 8 вечера до 6 утра, также будет действовать запрет на общественную активность в сфере развлечений и коммерческой деятельности в замкнутых пространствах. По словам медицинских экспертов, тесты имеют жизненное значение для Аргентины в поиске пути из резко растущего числа заражений и смертей — как и поставки доз вакцины.

КОНРАДО ЭСТОЛ, невролог: Триста, четыреста или пятьсот тысяч тестов необходимо проводить в день, чтобы выявить так много заражённых людей, сколько возможно, и изолировать их. И, разумеется, около пяти миллионов доз вакцины AstraZeneca должны прибыть и быть применены в срок, не превышающий пятнадцати — двадцати дней.

До сих пор только 4,7% населения прошли полную вакцинацию, в то время как 18,4% сделали первый укол. В целом в Аргентине зарегистрировано 3,4 млн подтверждённых случаев заражения коронавирусом и более 72 тыс. смертей.

Дата выхода в эфир 21 мая 2021 года.