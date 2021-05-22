France 24: Аргентина вводит национальный локдаун до конца месяца
Правительство Аргентины объявило о жёстком локдауне для сдерживания роста заражений COVID-19. Меры должны вступить в действие с субботы и продлятся до конца месяца. Они вводятся после того как в стране на протяжении трёх дней подряд регистрировалось более 35 тысяч случаев заражений.
Возвращение к национальному локдауну для Аргентины происходит на фоне критического взлёта числа заражений COVID-19. Число заражений и смертей во вторник превысило национальный дневной антирекорд, а в последующие дни уровень заболевания сохранился примерно на том же высоком уровне.
АЛЬБЕРТО ФЕРНАНДЕС, президент Аргентины: Я осознаю, в полной мере осознаю, что эти ограничения создают трудности. При столкновении с нынешней реальностью у нас остаётся только один выбор — сохранения жизни. Я не намерен принимать такое число заражений или смертей как нечто естественное.
Принимаемые меры продлятся с субботы до 31 мая и ограничат передвижение, а также приостановят социальную активность, образовательную, религиозную и спортивную деятельность. В том числе они предусматривают закрытие школ. Для ключевых работников, однако, будут сделаны исключения в выполнении этих мер.
После 31 мая меры вернутся к нынешнему состоянию. Комендантский час будет действовать с 8 вечера до 6 утра, также будет действовать запрет на общественную активность в сфере развлечений и коммерческой деятельности в замкнутых пространствах. По словам медицинских экспертов, тесты имеют жизненное значение для Аргентины в поиске пути из резко растущего числа заражений и смертей — как и поставки доз вакцины.
КОНРАДО ЭСТОЛ, невролог: Триста, четыреста или пятьсот тысяч тестов необходимо проводить в день, чтобы выявить так много заражённых людей, сколько возможно, и изолировать их. И, разумеется, около пяти миллионов доз вакцины AstraZeneca должны прибыть и быть применены в срок, не превышающий пятнадцати — двадцати дней.
До сих пор только 4,7% населения прошли полную вакцинацию, в то время как 18,4% сделали первый укол. В целом в Аргентине зарегистрировано 3,4 млн подтверждённых случаев заражения коронавирусом и более 72 тыс. смертей.
Дата выхода в эфир 21 мая 2021 года.
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