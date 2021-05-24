СТРАНА: В «покаяниях» украинцев перед националистами заподозрили постановку

Всё чаще на Украине происходят случаи показательного раскаяния тех, кто публично возмущался действиями националистов и властей на культурно-языковой почве. Как пишет «СТРАНА», это стало происходить уже на регулярной основе, что вызывает вопросы: а не является ли всё это постановкой для того, чтобы запугать украинцев и запустить инструмент самоцензуры?

На Украине всё чаще происходят случаи удивительного раскаяния тех, кто публично возмущался в отношении националистов и действий властей на культурно-языковой почве, и это стало происходить так часто, что начало вызывать вопросы. В интернете уже звучат предположения, что некоторые из этих историй специально срежиссированы для того, чтобы запугать украинцев и привить им одну нехитрую мысль: за любое «крамольное» слово к ним придут и заставят «раскаяться». «СТРАНА» проанализировала несколько таких инцидентов и разобралась, есть ли в них признаки постановки.

Как отмечает издание, один из последних случаев произошёл в Харькове. Наблюдающая за местным парадом вышиванок девушка внезапно дала очень резкие комментарии о происходящем.

«Я просто на самом деле хорошо знаю историю страны и знаю о том, что слоган «Слава Украине! Героям слава!» — это нацистский слоган. Здесь идут люди, которые мало зарабатывают, потолок, наверное, тысяч шесть. Вместо того чтобы сейчас пойти работать и восстанавливать экономику нашей страны, они ходят занимаются х...», — говорит девушка.

На вопрос, считает ли девушка это мероприятие парадом быдла, она сказала: «Отчасти да. Это действительно необразованные люди, которым нечего делать».

Буквально на следующий день эта девушка опубликовала оправдательный пост в Instagram, где заявила, что извиняется перед теми, кого задела её речь.

Позже местные Telegram-каналы опубликовали повторное извинение девушки — видимо, одного оказалось мало. Оно было уже гораздо более похоже на «чистосердечное раскаяние».

«Я действительно слишком резко высказалась, я хочу принести свои искренние извинения по поводу этой ситуации, потому что я поняла, какое количество людей я оскорбила. Мне очень неприятно, что я вызвала такие эмоции», — заявила харьковчанка.

Девушка говорит, что она «сполна поплатилась за свои действия», получив в свой адрес огромное количество нелестных комментариев и якобы лишившись работы.

«Я обещаю, что этого больше не повторится. Я ценю культуру нашей страны и ещё раз приношу свои искренние извинения», — заявила женщина на видео.

В связи с этим возникли предположения, что ситуация является постановкой. Как отмечает издание, видео, на котором девушка даёт комментарии, содержит явные следы режиссуры. Парень, который задаёт вопрос, подходит к девушкам, которые уже его ждут, стоя на месте, и начинают с готовностью отвечать на вопрос, делая акцент на своей образованности и знании истории страны. Да и журналист выдаёт явно продуманные заранее формулировки, например, о «параде быдла».

При этом в посте-раскаянии слово «вышиванка» дважды написано с грубой грамматической ошибкой, что не слишком похоже на молодую, образованную девушку, какой себя представляла харьковчанка.

Интерес внушает и личность девушки. Судя по Instagram-аккаунту, с которого написано извинение, она ведёт достаточно специфический образ жизни, который мало сочетается с образом человека, который интересуется историей. Её комментарии к собственным фото довольно безграмотны.

Также харьковские СМИ выяснили ряд подробностей и биографии девушки. Она из села под Харьковом, училась в университете имени Каразина, но бросила обучение. Зовут её Евгения Бабкова. В приложении GetContact её имя высвечивается так: Женя Хостес, Секси Бейби, Женя (911) и Женя Отдых. Также пользователи нашли профиль Жени на сайтах эротического вебкама.

Как пишет автор материала, в общем ничто не указывает на то, что Женя Бабкова стала бы без предварительной подготовки «задвигать» речи о лозунге «Слава Украине». Хотя, конечно, всё может быть, но по косвенным признакам ситуация выглядит совершенно постановочной.

Но существуют и другие случаи, которые вызывают вопросы относительно реальности истории. Так, в начале мая во Львове местные националисты задержали мужчину, который зачем-то шёл продавать красный флаг, чтобы «устроить провокации на 8 и 9 мая». О случае отчиталась СБУ, которая почему-то занялась столь опасным преступником. Кому этот мужчина собирался продать красный флаг в яростно антикоммунистическом Львове — вопрос открытый, однако это очередная странная история, в которую попадают представители «русского мира», как его понимают сегодня в ультраправом лагере.

В соцсетях уже идёт дискуссия: не пытаются ли таким образом внушить украинцам страх неминуемого «возмездия» за попытку назвать вещи своими именами.

«Следите за руками. Девушка, которая в Харькове «оскорбила» парад вышиванок, — подставная, а вся сценка — спектакль. Так же как и «разборки» националистов с носителем майки СССР ранее и ряд других схожих сюжетов с «извинениями и каянием» в финале. Цель — запугать общество и запустить инструмент самоцензуры», — считает блогер Вячеслав Беленький.

В комментариях с ним многие согласились.

«Я так и подумала, когда увидела. Уж слишком по одному сценарию это всё», — написала женщина.

Также развернулось обсуждение, кто может стоять за этими однотипными историями.

«По качеству работы — скорее поручили аутсорс, может Корчинский. Актёрские «таланты» СБУ мы могли наблюдать на примитивных «захватах шпионов» — никакие. А принципиальная задача генерирована неместными, в канве общей управляемой извне стратегии», — считает автор поста.