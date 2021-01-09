Bild: владельцы «музея» нацизма в Испании сбывали оружие наркомафии

Гражданская гвардия Испании накрыла на юге страны логово торговцев оружием, которое к тому же оказалось «осиным гнездом» национал-социалистов, сообщает Bild. В обычном гараже в Малага — Коста-дель-Соль находился склад оружия СС и коллекция предметов национал-социалистического культа. Как выяснили следователи, его владельцы сбывали пулемёты, взрывчатку и патроны местной наркомафии.

Гористая малонаселённая местность в Малага — Коста-дель-Соль на юге Испании. Между холмов, усыпанных белоснежными домами, находятся маленькие города и большие участки с редкими зданиями. Можно подумать, что это абсолютная идиллия, но вот за этими гаражными воротами происходило немыслимое.

АЛЕКСЕЙ БЕРДНИКОВ, корреспондент Bild: За воротами этого гаража годами хранилось оружие СС и коллекция предметов национал-социалистического культа. Владелец Тило К. и его сообщник Винфрид В. сейчас задержаны. Они оба вместе с одним британцем сбывали оружие наркомафии в Коста-дель-Соль на юге Испании.

Гараж арендовал праворадикал Тило К. В нём вместе со своим сообщником, квалифицированным оружейным мастером Винфридом В. он хранил, реставрировал и продавал пулемёты, взрывчатку, а также гранаты. Однако в декабре торговцы оружием засветились.

АЛЕКСЕЙ БЕРДНИКОВ: Следователи выносили отсюда улики четыре часа. Среди прочего там был бюст Гитлера, униформа СС в большом количестве и другие запрещённые предметы.

Сразу стало ясно, что Гражданская гвардия Испании ликвидировало не просто логово торговцев оружием. Во время операции следователи оказались в осином гнезде национал-социалистов. Наряду с оружием там были обнаружены униформа СС, нацистские ордена и исторические документы.

У другого обвиняемого немца Винфрида В. бурное прошлое. В 2004 год его посадили в тюрьму на три года и шесть месяцев за производство и торговлю оружием. Позже недалеко от Ганновера был вновь обнаружен арсенал оружия. В связи с этим в отношении Винфрида В. был выдан европейский ордер на арест. Торговец оружием залёг на дно.

Благодаря прослушке телефонов следователи смогли не только выследить Винфрида В, но и раскрыть преступную деятельность Тило К. Найденное оружие и взрывчатка были уничтожены под контролем испанских властей. За незаконную торговлю и производство оружия, а также патронов обоим немцам грозят тюремные сроки до десяти лет. Подсудимые не комментируют выдвинутые против них обвинения.

Дата выхода в эфир 08 января 2021 года.