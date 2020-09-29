СТРАНА: украинскую «Википедию» захватили националисты и их кураторы

Украиноязычная «Википедия» объявила, что будет блокировать ссылки на ряд украинских СМИ, которые считает пропагандистскими. Как пишет «СТРАНА», которая также оказалась в чёрном списке, достаточно беглого взгляда на саму укро-«Википедию», чтобы понять, кто именно занимается самой низкопробной пропагандой: модерировать сетевую энциклопедию на Украине доверили активистам ультраправого толка, которые делают это совместно с МИД страны.

Украинская версия «Википедии» на днях заявила о том, что вводит цензуру при цитировании определённых СМИ. В их список попала и «СТРАНА».

«С сегодняшнего дня на украинской «Википедии» любое изменение с использованием пропагандистских сайтов будет выдавать предупреждение перед сохранением. Если это не повлияет на статистику, следующим шагом могут быть блокировки. Касается 112, ZiK, Newsone, «Наш», «Страна», «Политека» (всего 26 сайтов)», — написал 24 сентября администратор сетевой энциклопедии Назар Токарь.

Он также опубликовал список «запрещённых» сайтов. В нём обращает на себя внимание наличие известных украинских СМИ — помимо «Страны» туда попала «КП на Украине», сайты телеканалов «112», NewsOne, ZiK, «Наш». Из крупных российских ресурсов — «Комсомолка», РИА Новости, «Известия».

Как отмечает издание, после такого «каминг-аута» в соцсетях заговорили о том, что украинская «Википедия» превзошла саму себя в предвзятости.

«Модераторы украинской «Википедии» уже давно превратили её в пропагандистский отстойник, в котором нет места объективной информации, а есть лишь манипуляции фактами и тенденциозность, исходя из идеологических предпочтений самих модераторов.

Теперь же они решили сделать каминг-аут и прямо внесли наш сайт, а также другие украинские СМИ в разряд неугодных. В такой ситуации мы призываем всех наших читателей не доверять информации украинской «Википедии» и воспринимать её как ангажированный пропагандистский ресурс», — заявил Telegram-канал «Политика Страны».

Экс-депутат Виталий Журавский также возмутился выходкой экциклопедистов украинского разлива.

«О том, что украинская «Вики» — это помойка, а её админы — с однобоким тенденциозным мышлением, мне лично известно давно. Эти сволочи ещё в 2014-м тупо переписали мою страницу, напичкав её откровенной ложью, и лишили возможности написать правду. Теперь эта выгребная яма будет ограничивать использование ссылок на 26 сайтов, среди которых очень популярные — «Страна», 112, ZiK, «Наш» и NewsOne! И это называется свободой слова. Уроды», — написал политик.

И, как отмечает издание, такое отношение к украиноязычной «Википедии» имеет веские основания. Спорные вопросы украинская «Вики» освещает крайне тенденциозно. И является скорее площадкой для выражения политических взглядов администрации ресурса, а не источником объективной информации. К примеру, на днях сайт назвал президентом Белоруссии Светлану Тихановскую.

Конечно, отмечает автор материала, есть веские основания сомневаться в демократичности избрания Лукашенко, однако «назначать» президентом человека, чья победа точно так же не доказана, — это чистая пропаганда.

И примеров подобного подхода масса. Например, в статье о трагедии 2 мая в Одессе портал без обиняков заявляет, что националистам противостояли «пророссийские коллаборационисты». Кроме того, в статье проводится мысль, будто жертвы одесской трагедии подожгли сами себя — хотя есть фото и видео, как националисты разливали коктейли Молотова под стенами сгоревшего Дома профсоюзов, а также стреляли по окнам.

Интересно подаёт украинская «Вики» персоналии Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Во вступлении о Зеленском сразу идёт критика: общественность часто порицает президента за «унижения украинцев» и «неуважительное отношение к украинскому языку». Также его называют «фигурантом скандалов с офшорами» и даже упрекают, что в повседневном общении президент использует русский язык.

Что же касается Порошенко, то о нём во вступлении нет ни слова критики. Наоборот, говорится, что он остановил российскую агрессию, добился безвиза и автокефалии ПЦУ.

Есть и другие примеры столь же вольного обращения с информацией. Статья о войне СССР с нацистами содержит утверждение, что война характеризовалась «чрезвычайной жестокостью с обеих сторон». При этом даже англоязычная «Вики» ограничивается просто признанием факта жестокости — украинская же уравнивает нацистов и советские войска.

Практически половину статьи в украинской «Вики» занимает «разоблачение советских мифов». При этом нет вообще раздела о геноциде на оккупированных немцами советских территориях. Хотя он есть, например, даже в аналогичной статье англоязычной «Вики».

Более того, в украинской версии не упоминается даже такой знаковый для Украины персонаж, как гауляйтер Эрих Кох, известный цитатой: «Меня знают как брутальную собаку ... Наша работа — высасывать из Украины всё, что мы можем достать ... Я жду от вас максимальной строгости по отношению к коренному населению». Он признан виновным в гибели 4 млн украинцев.

Интересно, что именно эту цитату английская «Вики» приводит как одно из доказательств преступлений нацистского режима. Украинская же версия сетевой энциклопедии проходит мимо данного факта и вообще Коха. Не упоминает она в цитированной статье также план «Ост», который непосредственно касался Украины.

Лексика у энциклопедистов с Украины тоже характерная: «В конце 1943 года СССР удалось захватить Восточную Белоруссию и Восточную Украину». Звучит, будто Красная армия совершила акт агрессии, а не освободила свою территорию.

Из раздела же «Гитлер и Украина» следует, что фюрер был едва ли не меценатом украинского искусства. Также указывается, что Гитлер был благотворителем и в годы голодомора направил украинским немцам 1000 марок. При этом нет ни слова о том, как гитлеровский режим развязал геноцид украинцев. Также непонятно, что делает в разделе о Гитлере и Украине факт изучения фюрером английского и французского языков. Видимо, подчёркивается, какой культурный человек оккупировал.

Примечательно, что админов украинской «Вики» с весны открыто поддерживает нынешняя украинская власть. При этом, как писалось выше, сами они Зеленского открыто дискредитируют и активно участвуют в националистических акциях против президента и его политики.

В апреле этого года Министерство иностранных дел совместно с ОО «Викимедиа Украина» запустили масштабный проект — по привлечению людей к наполнению «Википедии» информацией об Украине. Как заявлялось — «для противодействия дезинформации».

Тогда в пресс-службе МИД заявили, что защита прав и противодействие дезинформации — стратегический приоритет внешней политики Украины. Проект был направлен на наполнение «правдивой и точной» информацией об Украине. В рамках данного проекта создано 188 статей и исправлено 300, преимущественно на тему российско-украинских отношений, международных договоров, религии.

Но если посмотреть на уставной список сотрудников ОО «Викимедиа Украина» и на их соцсети, многие из них регулярно принимают участие в мероприятиях, организаторами которых преимущественно являются люди правых взглядов. Также среди руководства ОО «Викимедиа Украина» есть те, кто является сооснователем организаций с правыми взглядами.

Как заключает издание, авторы и модераторы украинской «Вики» — это активные и заангажированные участники политического процесса, крайне правого толка, что рождает вопросы собственно к «материнской» «Википедии», которая, будучи тоже не идеальной, всё же куда более сбалансирована. Украинский же раздел знаменитого сервиса стал, по сути, чистым пропагандистским продуктом.