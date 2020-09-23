СТРАНА: на Украине заметили в продаже футболки с Путиным и «вежливыми людьми»

Торговая онлайн-площадка из России Wildberries оказалась в центре скандала в первый же день выхода на украинский рынок. Как передаёт «СТРАНА», так называемые патриоты заметили, что в списке товаров, которые теперь могут заказать украинцы, оказалась одежда с портретами Владимира Путина, Иосифа Сталина, надписями «Русь великая», «Вежливые люди», «За ВДВ». Большая часть идеологически окрашенных товаров уже удалена с украинского сайта продавца, однако, отмечает издание, кое-что до сих пор остаётся в наличии.

Российская торговая онлайн-площадка Wildberries оказалась в центре скандала в первый же день выхода на украинский рынок. Как пишет «СТРАНА», на этот интернет-магазин набросились «патриоты», которые заметили, что в списке товаров, которые теперь могут заказать украинцы, оказалась одежда с портретами Владимира Путина, Иосифа Сталина, надписями «Русь великая», «Вежливые люди», «За ВДВ».

Как пишет издание, скандальные толстовки и футболки обнаружили те, кого принято относить к так называемым порохоботам и группе поддержки «соросят».

«Такая зрада, что даже в заднице печёт. СМИ сообщили, что наконец российский онлайн-магазин кугутских шмоток Wildberries запустился и для Украины. Наконец-то! А то мы не знали, где купить футболку с Путиным. Или набор для вышивания Путина. Или, может, хотите футболку «Полиция России»? А «За ВДВ»? А, может, хотите двуглавую курицу? А герб СССР? Здесь всё есть! И цены в гривнах! Какая радость!» — написал блогер Антон Ходза.

К посту Ходза прикрепил фото некоторых товаров с Wildberries. Например, футболки с надписью «Россия», «Русь Великая» и с гербами России.

Медиаэксперт Александр Глущенко объяснил, как это произошло. По его версии, россияне зарегистрировали торговую марку и купили у Imena.ua домен wildberries.ua. А дальше просто залили все карточки товара с российского сайта.

Однако, как отмечает издание, уже 22 сентября большая часть идеологически окрашенных товаров были удалены с украинского сайта Wildberries. В поиске нет товаров по запросам Путин, Сталин, Россия, но кое-что все-таки осталось. Так, например, до сих пор можно приобрести одежду с надписью «Русь великая».

Wildberries — самый крупный онлайн-магазин в России с самыми большими складскими помещениями. Конкуренцию ему составляет OZON. В Wildberries можно купить одежду, обувь, еду, бытовую технику и многое другое, в том числе ювелирные изделия и лекарства. Фишка Wildberries — ценовой демпинг. Если клиент найдёт на другой площадке — например, на OZON — товар дешевле, он может прислать ссылку с помощью своего личного кабинета. И Wildberries для этого клиента обязуется снизить стоимость продукции до той, что на OZON.