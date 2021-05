Japan Times: рассекреченные архивы 1970-х раскрыли попытки СССР договориться по Курилам

Согласно рассекреченным советским архивным документам, которые удалось достать японским журналистам, на заседании Политбюро ЦК КПСС в 1970-е годы поднимался на обсуждение план возможной передачи Токио двух островов Курильской гряды. Однако Япония настойчиво требовала от Советского Союза отдать четыре острова, поэтому достичь компромисса и заключить мирный договор тогда не удалось, сообщает The Japan Times.

Советский Союз стремился урегулировать споры вокруг Курильских островов в период «оттепели» в японо-китайских отношениях в начале 1970-х годов, пишет The Japan Times со ссылкой на архивные документы, которые удалось получить журналистам японского информационного агентства Kyodo. Сообщается также, что согласно этим рассекреченным документам, в Москве рассматривали вариант передать Японии два из чётырёх островов Курильской гряды, поясняется в статье.



По сведениям японских журналистов, которые получили доступ к серии ранее засекреченных советских документов, включая «проект мирного договора» с Японией, эти бумаги были подготовлены к заседанию Политбюро ЦК Коммунистической партии Советского Союза. Заседание проходило 3 августа 1972 года и было посвящено обсуждению мер по улучшению отношений с Японией и урегулированию территориальных споров, пишет The Japan Times.



По оценкам экспертов, на такие меры руководство СССР было готово пойти в тот период из-за опасений, связанных с нормализацией дипломатических отношений между Китаем и Японией. Согласно архивным документам, МИД СССР, Комитет государственной безопасности (КГБ) и Министерство обороны предупреждали о намерении Китая осложнить любую нормализацию отношений между Токио и Москвой, поскольку Пекин сам спешил наладить дипломатические отношения с Японией, поясняется в статье. Кроме того, Москва тогда придавала большое значение развитию экономического сотрудничества с Токио.



Рассекреченные документы также показали, что Советский Союз в тот период чётко осознавал необходимость демаркации границ с Японией посредством мирного договора, сообщает The Japan Times. Члены Политбюро на заседании одобрили начало переговоров на условиях передачи двух небольших островов Шикотан и Хабомаи, однако отклонили требования Японии в отношении островов Итуруп и Кунашир, говорится в статье. Советские власти также требовали от Японии и находящихся там американских войск гарантий о ненападении.



Проект рассматриваемого в тот период мирного договора запрещал обеим сторонам запугивать друг друга фактическим применением силы, либо позволять другим государствам (в частности, США) использовать свою территорию для действий, которые могли бы нанести любой из них военный ущерб. Также там содержалось требование о том, чтобы Япония полностью демилитаризовала два передаваемых ей острова и отказалась от любых дальнейших территориальных претензий, поясняет автор.



Однако заключить послевоенный мирный договор тогда так и не удалось, поскольку японские власти продолжали требовать от СССР передачи всех четырёх островов Курильской гряды, поясняется в статье. И поскольку стороны так и не пришли к компромиссу, данный проект мирного договора в итоге не был выдвинут на рассмотрение во время визита премьер-министра Японии Какуэя Танаки в Москву в октябре 1973 года, сообщает The Japan Times. Более того, Советский Союз тогда даже не признал сам факт существования каких-либо территориальных споров, заключает автор.