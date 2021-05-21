«Престарелую даму будят деликатно» — чиновник объяснил, почему Эйфелева башня не откроется до середины июля

Эйфелева башня вновь откроется для публики 16 июля этого года, сообщает BFM TV. Как поясняет сайт телеканала, для повторного приёма посетителей необходимо провести многочисленные приготовления, включая проверку лифтов. При этом запоздалое открытие не позволит объекту компенсировать убытки после многих месяцев простоя, сетует издание.

Остававшаяся закрытой с 30 октября прошлого года Эйфелева башня снова откроется для публики 16 июля, сообщает BFM TV. Как отмечает издание, это довольно отдалённая дата, учитывая, что большинство культурных учреждений Парижа вновь открылись в эту среду, а крупнейшие парки развлечений, в том числе Парижский Диснейленд, возобновят работу к середине июня. Как поясняет сайт телеканала, для позднего открытия монумента есть две причины.

«Эйфелева башня — дама престарелая, и мы её будим нежно и деликатно», — пошутил в эфире BFM TV президент компании по эксплуатации Эйфелевой башни Жан-Франсуа Мартен.

«После семи месяцев закрытия мы должны протестировать, перенастроить все способы подъёма, лифты. Мы будем вводить их в строй в течение трёх недель, вращать вхолостую, проверять, всё ли у нас в порядке», — рассказывает чиновник.

Помимо технических трудностей, связанных с восстановлением лифтов, для возвращения посетителей в башне также необходимо произвести большую уборку. «У нас было несколько ремонтных объектов», в том числе «эта знаменитая краска, которая доставила нам некоторые проблемы», подчёркивает глава компании по эксплуатации Эйфелевой башни. Как напоминает издание, работы по покраске были приостановлены в начале февраля из-за обнаружения следов свинца, превышающих допустимый порог.

С 16 июля туристы снова смогут отправиться «на штурм железной леди», соблюдая строгие санитарные правила, отмечает BFM TV. Они предусматривают заполнение лифтов не более чем на 50% и не более 10 тыс. посетителей в день, в то время как в обычное время их могло быть до 25 тыс. Тем не менее все три этажа монумента будут доступны для посетителей, за исключением нескольких объектов, находящихся на ремонте.

Этого запоздалого открытия, однако, будет недостаточно для восполнения упущенной выгоды после долгих месяцев кризиса в области здравоохранения, замечает сайт телеканала. Управляющая компания Эйфелевой башни ожидает, что в 2021 году потери составят около €70 млн, притом что в прошлом году объект недосчитался €52 млн.