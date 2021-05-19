Корреспондент: Украину намерены накрыть «Железным куполом» по примеру Израиля

Министр обороны Украины Андрей Таран считает, что Киеву нужно обзавестись собственной системой ПРО типа израильского «Железного купола». Как передаёт «Корреспондент», Таран отметил, что последние события в Израиле доказали необходимость наличия такой системы противоракетной обороны и на Украине.
Минобороны Украины рассматривает возможность приобретения системы противоракетной обороны типа израильского «Железного купола». Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран во время визита на завод «Мотор сич». Таран пояснил, что последние события в Израиле доказали необходимость наличия такой системы противоракетной обороны в стране.
«Железный купол» — один из лучших образцов противоракетной обороны, но это лишь составляющая, одна из составных частей противоракетной обороны. Ещё в прошлом году мы начали определённые действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то вроде «Железного купола», — сказал он.
Также украинской армии передали три комплекта лопастей для Ми-24 производства «Мотор сич». Министерство обороны рассчитывает к 30-й годовщине независимости Украины получить ещё шесть комплектов.
«Освоение технологий и разработка металлических лопастей несущего винта вертолётов типа Ми-8 и Ми-24 является особенно важным направлением работ, выполняемых «Мотор сич». Такими технологиями обладают считанные страны. Сейчас реализуется следующий этап освоения замкнутого цикла производства вертолётов на Украине, что позволит избежать зависимости от России», — подытожил Таран.
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