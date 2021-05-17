СТРАНА: Украина, Грузия и Молдавия объединились в «Ассоциированное трио»

Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдавии создали «Ассоциированное трио», которое будет усиленно сотрудничать по вопросам европейской интеграции. Как пишет «СТРАНА», глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что данная организация — это «сообщение о том, что нет альтернативы европейской интеграции для наших трёх стран-партнёров». Его грузинский коллега Давид Залкалиани добавил, что страны преследуют общую цель будущего членства в ЕС и хотели бы «восстановить единство с европейскими странами».

Украина вместе с Грузией и Молдавией вошла в «Ассоциированное трио», которое будет усиленно сотрудничать по вопросам европейской интеграции. Как передаёт «СТРАНА», свои подписи под трёхсторонним меморандумом поставили министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдавии Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой.

«Ассоциированное трио — это наше сообщение о том, что нет альтернативы европейской интеграции для наших трёх стран-партнёров, и нет альтернативы также и для Европы, потому что они должны воспринимать наши три страны как серьёзный проект по обеспечению мира и процветания в Европе», — сказал Кулеба после подписания меморандума в Киеве.

Вице-премьер-министр, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани добавил, что Украина, Грузия и Молдавия «преследуют общую цель будущего членства в ЕС и хотели бы восстановить единство с европейскими странами».

«Мы разделяем исторические связи и ценности ЕС. Это наш суверенный выбор, и ни одно государство не может изменить направление в нашем движении в ЕС», — отметил Залкалиани.

По его словам, на базе этого меморандума министерства иностранных дел усилят политический диалог, а также экономическую и секторальную интеграцию с ЕС.

«Наши приоритеты включают также расширение диалога «Ассоциированного трио» с Европейской комиссией о сотрудничестве в цифровой трансформации, зелёной экономике, транспортном секторе и достижение максимальной интеграции в рынок ЕС на базе углубленного Соглашения об ассоциации, а также углубление нашего сотрудничества с ЕС в вопросах безопасности», — заявил глава МИД Грузии.

И.о. премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Аурелиу Чокой добавила, что подписанием меморандума три страны ещё раз подчеркнули свои европейские намерения и очень заинтересованы в амбициозных целях Восточного партнёрства, и готовы для этого делать свой большой вклад.