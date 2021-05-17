СТРАНА: Украина, Грузия и Молдавия объединились в «Ассоциированное трио»

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Космическая киногонка: российские актёры станут первыми в космосе — если их не обойдёт Том Круз France 24
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BuzzFeed: Букингемский дворец потребовал убрать снимок королевы с протрамповского автобуса в США BuzzFeed
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Убрать «серую зону» между НАТО и Россией: Болтон объяснил, как защитить интересы США в Восточной Европе National Review
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DM: «спровоцирует новые атаки» — в США возмутились тем, что владельцы Colonial Pipeline пошли на поводу у хакеров Daily Mail
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Шойгу обсудил ситуацию в Карабахе с коллегой из Армении
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном двустороннее сотрудничество и обстановку в Карабахе.
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СЭ: совет директоров «Спартака» одобрил назначение Витории на пост главного тренера
Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» одобрил назначение португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера команды.
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Власти столицы рассказали о работе павильонов «Здоровая Москва»
Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о работе павильонов «Здоровая Москва».
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В Белоруссии за сутки выявили 1191 случай коронавируса
В Белоруссии за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 1191 человека. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 377 532.
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Терапевт рассказала, как избежать теплового удара
Врач-терапевт Людмила Лапа напомнила, что в жаркую погоду не стоит долго находиться на открытом солнце. В противном случае можно получить тепловой удар.
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В сборной России по футболу рассказали о состоянии Мухина
В сборной России по футболу рассказали о повреждении и восстановлении полузащитника национальной команды и московского «Локомотива» Максима Мухина.
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Меркель поддержала Израиль в разговоре с Нетаньяху
Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого выразила поддержку израильским властям.
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Лавров объяснил включение Чехии и США в список недружественных стран
Враждебные шаги Праги и Вашингтона в отношении Москвы послужили причиной для включения их в список недружественных государств, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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В ЦБ дали прогноз по уровню инфляции в России
Зампред ЦБ России Алексей Заботкин дал прогноз по уровню инфляции в России.
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В Госдуме позитивно восприняли решение регулятора ФРГ о продолжении укладки СП-2
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) немедленно продолжить строительство газопровода «Северный поток — 2» в германской исключительной экономической зоне.
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Агент сообщил, что футболист «Динамо» Каборе может перейти в клуб из Турции или ОАЭ
Дмитрий Селюк, агент полузащитника московского «Динамо» Шарля Каборе, рассказал о будущем своего клиента.
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США призвали Израиль обосновать удар по офисам СМИ в Газе
Соединённые Штаты призвали Израиль обосновать нанесённый удар по офисам международных СМИ в секторе Газы, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Дании Йеппе Кофодом.
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Бетербиев вступился за Кадырова после его слов о Нурмагомедове
Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев отреагировал на слова главы Чечни Рамзана Кадырова об экс-обладателе титула UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове.
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Лавров рассказал об ожиданиях от встречи с Блинкеном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об ожиданиях от встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
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Путин по телефону поздравил президента Казахстана с днём рождения
Президент России Владимир Путин поздравил в телефонном разговоре лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днём рождения, сообщила пресс-служба Кремля.
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В ХМАО тушат лесные пожары на площади 53,5 га
Действующие природные пожары зафиксированы в Кондинском лесничестве (ХМАО) на общей площади 53,5 га.
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СМИ: Телегин продолжит карьеру в «Авангарде»
Ушедший из московского хоккейного клуба ЦСКА нападающий Иван Телегин станет игроком омского «Авангарда».
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В Удмуртии прошёл семейный добровольческий форум
В Удмуртии 30 семей приняли участие в добровольческом форуме.
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Лавров прокомментировал расследование дела о взрывах во Врбетице
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что разбирательство вокруг взрывов на складе боеприпасов во Врбетице едва ли приведёт к какому-то конкретному результату.
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В десяти городах ЮВО пройдёт патриотическая эстафета «Дорогами Победы»
Торжественные мероприятия с возложением цветов к памятникам и мемориалам, посвящённым Победе в Великой Отечественной войне, пройдут в десяти городах Южного военного округа в мае.
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Юлия Топольницкая рассказала о съёмках в сериале «Легенда»
Актриса Юлия Топольницкая рассказала о съёмках сериала «Легенда» и своей роли в проекте.
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Путин продлил срок госслужбы Юрию Чайке
Президент России Владимир Путин продлил срок госслужбы полпреду в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрию Чайке до 21 мая 2022 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Лавров прокомментировал ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию на границе Азербайджана и Армении, отметив, что Москва готова оказать сторонам содействие в урегулировании спорных вопросов.
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Объявлена заявка сборной Бельгии по футболу на Евро-2020
Стала известна основная заявка и резервный список игроков сборной Бельгии на предстоящий чемпионат Европы по футболу.
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Два дела возбудили по факту нападения на трёх человек в Екатеринбурге
Следователи возбудили два уголовных дела в отношении мужчины, задержанного за нападение с ножом в Екатеринбурге, в результате которого погибли три человека. Об этом рассказали в региональном главке СК России.
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Блинкен прокомментировал палестино-израильский конфликт
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции с главой МИД Дании Йеппе Кофодом прокомментировал палестино-израильский конфликт.
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В Киеве назвали дату ежегодной пресс-конференции Зеленского
Ежегодная пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского состоится в четверг, 20 мая, сообщил советник руководителя его офиса Михаил Подоляк.
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ЦСКА расторг контракт с хоккеистом Телегиным
Московский хоккейный клуб ЦСКА объявил о расторжении контракта с нападающим команды Иваном Телегиным.
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В Петербурге следователи СК на транспорте прошли вакцинацию от коронавируса
Офицеры Северо-Западного следственного управления на транспорте в Санкт-Петербурге прошли вакцинацию от коронавируса, сообщили в Следственном комитете.
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В ЦБ рассказали о ситуации с долговой нагрузкой россиян
Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, выступая на рабочей группе комитета по финрынку в Госдуме, рассказала о ситуации с долговой нагрузкой россиян.
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Экипаж корабля ЧФ «Пытливый» провёл тренировку по противовоздушной обороне
Экипаж сторожевого корабля Черноморского флота «Пытливый» провёл тренировку по противовоздушной обороне в Севастополе.
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В Израиле рассказали об уничтожении субмарины ХАМАС в секторе Газа
Корабль ВМС Израиля и армейский беспилотник поразили на берегу Средиземного моря субмарину палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.
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Путин одобрил создание объединённой системы ПВО с Таджикистаном
Российский президент Владимир Путин одобрил создание объединённой системы противовоздушной обороны с Таджикистаном и поручил подписать соглашение об этом после переговоров с таджикской стороной.
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Дзюба рассказал, в каких видах спорта хотел бы себя попробовать
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба рассказал, каким видом спорта занимался бы, кроме футбола.
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Мишустин назначил Ксению Разуваеву главой Росмолодёжи
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главой Росмолодёжи Ксению Разуваеву. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
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В Татарстане ожидается жара до +35 °С
В понедельник, 17 мая, в Татарстане ожидается жаркая погода.
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Синоптик сообщила о +31 °С в Москве 18 мая
Специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала о погоде в Москве 18 мая.
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«Краснодар» объявил об уходе Ари, Берга и Камболова
Футбольный клуб «Краснодар» объявил об уходе полузащитника Руслана Камболова и нападающих Ари и Маркуса Берга в связи с истечением сроков действия контрактов.
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Умер режиссёр Николай Малецкий
Режиссёр игрового и документального кино Николай Малецкий ушёл из жизни на 76-м году жизни. Соответствующая информация опубликована на сайте Союза кинематографистов России.
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Украина, Грузия и Молдавия подписали меморандум о цели евроинтеграции
Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой подписали меморандум об объединении усилий для интеграции в Евросоюз.
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Минпросвещения нашло неточности в школьных программах по истории
Министерство просвещения России проанализировало свыше 2,5 тыс. программ по истории, половина из них не в полной мере отражает события Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
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КХЛ утвердила структуру проведения чемпионата сезона-2021/22
Правление Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердило структуру проведения чемпионата сезона-2021/22.
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Почти 200 тысяч человек прошли вакцинацию от коронавируса в Оренбуржье
В Оренбургской области, по последним данным, прививку от коронавируса сделали 199 508 человек.
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Кабмин установил День фармацевтического работника
Правительство России установило 19 мая профессиональный праздник — День фармацевтического работника.
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СМИ: «Тамбов» разорвал контракты со всеми футболистами и тренерами
Футбольный клуб «Тамбов» распустил команду и разорвал контракты со всеми игроками и тренерами.
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Более 815 тысяч военнослужащих ВС России прошли вакцинацию от COVID-19
В Вооружённых силах России добровольную вакцинацию первым компонентом вакцины «Спутник V» прошли 815 917 человек.
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Лукашенко подписал закон об обеспечении национальной безопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, регулирующий деятельность органов внутренних дел и правоохранителей, в том числе в вопросе условий применения ими физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники.
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В Росавтодоре оценили комплекс мер по улучшению транспортной доступности Крыма
Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков заявил, что на данный момент ведутся работы над улучшением транспортной доступности Крыма.
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МЧС по Челябинской области выпустило экстренное предупреждение из-за жары
Экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС по Челябинской области. В нём говорится, что аномальная жара, установившаяся в регионе, во второй половине дня усилится — в отдельных районах температура поднимется до +36 °С.
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В Петербурге провели более 15 тысяч тестов на коронавирус за сутки
Жители Санкт-Петербурга сдали 15 010 тестов на коронавирус за минувшие сутки.