ERR: угроза традиционным ценностям — жители Вильнюса протестуют против однополых браков

Несмотря на коронавирусные ограничения и растущее число новых случаев заражения, десятки тысяч людей вышли на улицы Вильнюса на акцию протеста против законопроекта, который должен узаконить гражданский союз однополых пар. Как передаёт ERR, протестующие считают однополые союзы угрозой традиционным семейным ценностям. По данным статистики за 2019 год, против однополых союзов выступают 70% жителей Литвы, что является одним из самых высоких показателей в ЕС.
Десятки тысяч людей вышли на улицы Вильнюса на акцию протеста против законопроекта, который должен узаконить гражданский союз однополых пар. Как сообщает ERR, мероприятие прошло вопреки запрету на публичные собрания в рамках коронавирусных ограничений и растущему числу новых случаев заражения.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил в связи с акцией протеста, что любое признание однополых пар должно соответствовать Конституции, в которой брак зафиксирован как союз мужчины и женщины.
Протестующие считают однополые союзы угрозой традиционным семейным ценностям.
По данным статистики за 2019 год, против однополых союзов выступают 70% жителей Литвы, что является одним из самых высоких показателей в ЕС.
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