BFM TV: капсула времени в Альпах — таяние ледников помогло изучить казарму времён Первой мировой войны

Неожиданные плюсы таяния ледников обнаружили на границе Италии и Швейцарии: здесь исследователи смогли наконец добраться до грота, где во время Первой мировой войны укрывались итальянские солдаты, пишет BFM TV. Организованная в горах казарма отлично сохранилась, а обнаруженные в ней предметы помогут лучше узнать быт участников так называемой «белой войны» среди снежных массивов Альп.

Благодаря таянию ледников на границе Франции и Италии учёные смогли обнаружить различные артефакты Первой мировой войны в гроте, где скрывались солдаты, рассказывает BFM TV. Раньше до этого места было невозможно добраться из-за снега.

Вершина горы Скорлуццо (3 000 м) является историческим местом: во время войны 1915-1918 годов горные массивы Альп стали площадкой так называемой «белой войны» между итальянской и австро-венгерской армиями. Как и на востоке Франции, здесь войска также могли укрываться в убежищах — иногда в течение долгих месяцев.

Недавно в британских газетах появилась информация, что различные группы учёных смогли попасть в деревянную казарму, которая располагалась в гроте. Начиная с 2015 года, здесь обнаружили множество предметов солдатского быта: соломенные кровати, одежду, фонари, газеты, открытки, монетки, консервы и кости животных. В конце войны убежище наспех закрыли и до этого момента никогда не посещали.

«Казарма — это капсула времени «белой войны», которая помогает нам понять экстремальные условия, в которых жили эти солдаты», — рассказал газете Стефано Морозини, историк и координатор проектов исторического наследия в национальном парке Стельвио. В статье отмечается, что найденные в результате раскопок предметы будут представлены на выставке в соседнем городе Бормио.

Французская газета указывает, что потепление климата не в первый раз позволило обнаружить следы той войны. Хотя многие эксперты сходятся во мнении, что оставшиеся в горах солдаты в основном умирали от тяжёлых природных условий, а не в сражении, здесь нередко после таяния снега находят павших в бою. Так, прошлым летом на расположенном рядом массиве обнаружили останки мужчины, обёрнутые в итальянский флаг. По словам Марко Гиццони, директора музея «белой войны» в городе Адамелло, погибших находят «каждые два-три года, в основном в местах, где проходили сражения на леднике».