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Guardian: «опаснее России и Китая» — мир продолжает считать США главной угрозой демократии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Новый опрос общественного мнения, проведённый в 53 государствах, рисует не очень радостную картину для Америки. Согласно исследованию, почти половина респондентов полагают, что Соединённые Штаты представляют для демократии в их странах гораздо большую опасность, чем Россия или Китай, сообщает The Guardian.
Guardian: «опаснее России и Китая» — мир продолжает считать США главной угрозой демократии
Reuters

Перед США стоит непростая задача  доказать, что они являются главным хранителем глобальных прав и свобод. Ведь, согласно новому опросу, в мире страну представляют «большей угрозой для демократии, чем даже Россия и Китай», пишет The Guardian.

Датский фонд «Альянс демократий» заказал исследование, охватывающие 50 тыс. респондентов и 53 стран. Его выводы будет нелегко принять собравшимся в Лондоне министрам иностранных дел «Большой семёрки», участники которой рисуют себя защитниками демократических ценностей, полных решимости противостоять автократии, отмечает издание.
 
По словам The Guardian, опрос проводился компанией Latana с февраля по апрель, поэтому на нём могло отразиться «похмелье» от внешней политики Дональда Трампа с её девизом «Америка превыше всего». В целом же результаты показывают, что восприятие США начинает улучшаться по сравнению с прошлым годом.
 
Весной 2020-го люди как в более, так и в менее демократических странах были одинаково удовлетворены реакцией своих правительств на пандемию (70%). Но через год рейтинги одобрения упали: в менее демократических странах  до 65%, в более демократических  до 51%. В Европе этот показатель составляет 45%, тогда как в Азии доверие к властям достигает 76%.
 
Пожалуй, «самый поразительный результат» заключается в том, что почти половина (44%) респондентов обеспокоены тем, что США угрожают демократии в их странах. Напротив, страх относительно китайского влияния составляет 38%, а российского  28%, что является самым низким показателем, подчёркивает издание.
 
«Результаты могут частично отражать взгляды на сравнительную мощь США. Вместе с тем они показывают, что ни Америка, ни G7 не могут просто примерить на себя роль защитников демократии», — рассуждает The Guardian.
 
По словам издания, с прошлого года восприятие влияния США как угрозы демократии во всём мире значительно возросло: по общему мнению, с +6 до +14. Этот рост особенно заметен в Германии (+20) и Китае (+16). В число стран, где подавляющее большинство населения продолжает отрицательно относиться к американскому влиянию, входят Россия, КНР и европейские государства.
 
В то же время исследование показывает высокий уровень приверженности демократии. 81% опрошенных считают, что её наличие является важным для их стран. При этом лишь немногим более половины (53%) говорят, что их страна сегодня действительно отвечает демократическим стандартам.
 
По мнению респондентов, самая большая угроза демократии  экономическое неравенство (64%). Кроме того, половина опрошенных (48%) видят опасность в мощи крупных технологических компаний и поддерживают более строгое регулирование социальных сетей.
 
Участники опроса в Норвегии, Швейцарии и Швеции больше всего уверены в демократичности их стран, но то же относится и к Китаю, где такого мнения придерживается 71%. В то же время в России только 33% опрошенных считают свою страну демократической.
 
Исследование также наверняка встревожит восточноевропейские государства, включая Венгрию. Демократической её признали только 31% граждан, что совпадает с результатами в Нигерии, Иране, Польше и Венесуэле.
 
«Этот опрос показывает, что демократия всё ещё жива в сердцах и умах людей,  заявил председатель фонда «Альянс демократий» и экс-глава НАТО Андерс Фог Расмуссен.  Теперь нам нужно выйти из пандемии COVID-19, предоставив больше демократии и свободы людям, которые хотят, чтобы их страны стали более демократическими».
 
«Положительная поддержка Альянса демократий, будь то инициатива Великобритании D10 (клуб, который включает членов G7, а также Южную Корею, Индию и Австралию.  ИноТВ) или саммит президента Байдена за демократию, показывает, что люди хотят большего сотрудничества, чтобы дать отпор автократам. Лидерам следует принимать во внимание эти представления и действовать в соответствии с ними»,  рассуждает Расмуссен.
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Guardian Великобритания Европа
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