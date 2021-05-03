Welt: глубокий вдох — оперная певица помогает немцам вылечиться от постковидного синдрома

Каждый десятый человек, переболевший коронавирусом, страдает от долгосрочных последствий — так называемого постковидного синдрома, передаёт Welt. Многие из них постоянно испытывают слабость, теряют обоняние и вкусовые ощущения, приобретают сердечно-сосудистые заболевания. В Германии вылечить таких пациентов вызвалась оперная певица: с помощью дыхательных упражнений она помогает им вернуться в прежнюю форму.

Считается, что от COVID-19 выздоровело более трёх миллионов человек. Тем не менее почти каждый десятый из них всё ещё борется с долгосрочными последствиями, получившими название «постковидный синдром». Многие из них постоянно испытывают слабость, имеют затруднённое дыхание, кашель или страдают от пневмонии. Помощь пришла, откуда не ждали — с оперной сцены. Аннина Кваас с подробностями.

АННИНА КВААС, корреспондент Welt: На сцену приглашается оперная певица Кристина Станек! Но не в классическом понимании. Её публика — люди, которые после выздоровления коронавирусом всё ещё испытывают физическое недомогание. С помощью дыхательных упражнений она помогает им вернуться в прежнюю форму.

КРИСТИНА СТАНЕК, певица Гамбургского оперного театра: В прошлом они мне очень помогли в ситуациях, когда я не была уверена в том, как функционирует моё дыхание.

АННИНА КВААС, корреспондент Welt: По ту сторону экрана Иван Кирр. В ноябре 2020 года профессиональный спортсмен заразился коронавирусом. С тех пор его жизнь определяет постковидный синдром.

ИВАН КИРР, спортсмен: Я боролся со всеми симптомами в течение 3,5 недель. Сильнее всего болезнь поразила лёгкие.

АННИНА КВААС, корреспондент Welt: К симптомам постковидного синдрома относятся слабость, одышка, потеря обоняния и вкуса, нарушения зрения и слуха или сердечно-сосудистые заболевания. У женщин в возрасте до 50 лет вероятность долгосрочных последствий в пять раз выше, чем у ровесников-мужчин. Согласно исследованиям, 45% всех пациентов, страдающих постковидным синдромом, в течение полугода неспособны трудиться полный рабочий день. 22% нетрудоспособны совсем.

Профессор УВЕ ЛИБЕРТ, вирусолог: Если в течение длительного времени вы наблюдаете у себя симптомы, например, сильную усталость или трудности с концентрацией внимания, то вы обязательно должны обратиться к врачу, если это продолжается более 10 — 14 дней.

АННИНА КВААС, корреспондент Welt: Дела Ивана Кирра медленно идут на лад. Благодаря дыхательной гимнастике он уже восстановил 20% первоначального объёма легких.

Дата выхода в эфир 1 мая 2021 года.