Inside the games: Россия стала автором самой громкой победы первого тура юниорского ЧМ по хоккею

Сборная России обыграла сборную США в первом туре юниорского ЧМ по хоккею, пишет Inside the games. Отмечается, что российская команда уступала по ходу встречи 1:5, однако сумела отыграть отставание и победить в овертайме с итоговым счётом 7:6.

Сборная России произвела на свет самую громкую сенсацию первого тура юниорского чемпионата мира — 2021 по хоккею в Техасе, обыграв сборную США со счётом 7:6, при этом уступая по ходу матча 1:5, пишет Inside the games. Победную шайбу в овертайме забросил капитан российской команды Никита Чибриков.

Как отмечает издание, последний раз на юниорском чемпионате мира отставание в четыре шайбы отыгрывала сборная Чехии в 2017 году в матче с Финляндией: однако в отличие от России ту игру чехи всё равно проиграли в овертайме. По словам главного тренера сборной США Дэна Мьюза, поражение стало «горькой таблеткой» для всех членов команды.

На игре присутствовало ограниченное число зрителей, пишет Inside the game: 1400 человек. Издание напоминает, что прошлогодний юниорский чемпионат мира по хоккею был отменён из-за пандемии коронавируса. Действующим победителем турнира является Швеция, обыгравшая в первом туре нынешнего турнира Белоруссию со счётом 5:1.

На данный момент Россия находится на втором месте в своей группе с двумя очками, набранными за победу в овертайме. Возглавляет группу сборная Чехии, победившая сборную Германии в основное время, пишет издание. В следующем туре Россия сыграет с командой Финляндии.