Помощник Байдена: США добились санкциями против России почти того, к чему стремились

Россия отводит войска от границы с Украиной, поэтому США считают, что с помощью санкций добились почти всего, к чему стремились, заявил в эксклюзивном интервью Reuters помощник президента США по международным вопросам. При этом он отметил, что санкции не должны были вызвать рост напряжённости, а, наоборот, были призваны привести к диалогу.

В администрации Байдена считают, что антироссийские санкции сработали. Об этом в эксклюзивном интервью Reuters рассказал помощник президента США по международным вопросам Далип Сингх.



«Наше намерение было в том, чтобы действовать пропорционально и иметь целенаправленный подход, дать сигнал, что у нас есть возможность принести гораздо больший ущерб, если Россия продолжит вести себя так же или ещё хуже», — заявил чиновник. И, по его словам, «результаты на данный момент оказались весьма близки к тому, на что мы надеялись».



Под этими результатами понимается решение России о том, чтобы отвести войска от границы с Украиной после проведённых манёвров.



Неделю назад Джо Байден принял решение ввести новые санкции против России. По его указу американские чиновники смогут легко расширять санкции в будущем на любую сферу российской экономики «в ответ на провокации в будущем». При этом Байден заявил, что не хочет наращивать напряжённость.



Как отмечает Сингх, эти санкции призваны, наоборот, наладить отношения с Москвой. «Это всего лишь инструмент, который способен помочь в продвижении стратегии, в данном случае, с помощью создания рычага для дипломатического процесса, — отметил он. — В случае с Россией цель процесса — более стабильные и предсказуемые отношения».



Однако в ответ на санкции Россия отвергла все обвинения в свой адрес и выдворила американских дипломатов, пишет Reuters.