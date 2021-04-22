Global Times: Россия и Китай «слишком велики» для Америки

Негативное отношение Вашингтона к России наглядно демонстрирует всему остальному миру жестокость конкуренции между крупными державами, а также позволяет раскрыть все его геополитические уловки, пишет Global Times. Китай также обязан это учесть и продолжать наращивать свою мощь, чтобы противостоять любым попыткам Вашингтона оказывать давление, подчёркивается в статье. В отношениях с Америкой можно быть лишь такими друзьями, с которыми американцам «придётся сосуществовать, поскольку победить их невозможно», уверен автор.

Соединённые Штаты активно перетягивают европейских союзников на свою сторону и уже начали новый раунд «дипломатической войны» против России, нанося удары посредством высылки российских дипломатов и подавления общественного мнения, пишет Global Times. Наряду с обострением конфликта на востоке Украины скандал вокруг голодовки российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме стал новым поводом для Вашинотона и его союзников, чтобы пытаться оказать давление на Россию, поясняется в статье.



За последний месяц Чехия, Польша, Украина, Болгария и другие страны Европы также присоединились к кампании по высылке российских дипломатов, отмечается в статье. При этом в качестве причины чаще всего объявляют о том, что российские дипломаты якобы осуществляют деятельность, «несовместимую с их статусом», а это можно трактовать очень «гибко», констатирует автор: «Все эти страны когда-то были участницами Организации Варшавского Договора (ОВД) или частью Советского Союза, а теперь они часто выходят на передовую, отвечая на призыв Соединённых Штатов к борьбе против России».



Существуют сложные исторические причины, по которым страны Центральной и Восточной Европы сейчас повернулись лицом к США и стали «антироссийскими», и сторонним наблюдателям довольно трудно это комментировать, говорится в статье. Распад Советского Союза привёл в своё время к глобальным геополитическим изменениям, и оценка этого исторического события может меняться от страны к стране и от эпохи к эпохе — однако больше всех при этом проиграла Россия, и это становится «всё более очевидным», подчёркивает Global Times.



Распад Советского Союза стал настоящей «геополитической катастрофой» для России, уверен автор: «Если бы Россия в качестве главной руководящей силы в СССР в то время поддержала единство страны, решая проблемы с помощью реформ, то самая высокая цена, которую она могла бы заплатить, не шла бы ни в какое сравнение с той огромной геополитической ценой, которую ей в действительности пришлось заплатить в последующие 30 лет». Москва тогда имела широкую сферу влияния и могущество, вплоть до того, что могла сражаться на равных с Вашингтоном — однако она «покорно отказалась от этих геополитических ресурсов», подчёркивается в статье.



По мнению автора, главная проблема заключалась в том, что многие в России тогда верили: стоит лишь Коммунистической партии пасть, как Советский Союз тоже развалится — и тогда США и Запад примут Россию с распростёртыми объятиями, одобрят и будут уважать тех, кто выступил с инициативой положить конец холодной войне. «Однако реальность оказалась совсем не такой. Москва не получила ни благодарности, ни радушного приема», — отмечается в статье.



С момента распада СССР Соединённые Штаты фактически всегда относились к России высокомерно, как к стране, «проигравшей» им в холодной войне — и делали всё возможное, чтобы подавить её, предъявляя бесконечные требования, подчёркивает автор. Это также способствовало росту недовольства в России, говорится в статье.



Негативное отношение Вашингтона к России «заставляет людей видеть жестокость конкуренции между крупными державами, а также позволяет понять геополитические уловки Соединённых Штатов», отмечает автор. «Америка описывала холодную войну с СССР как «идеологическую конфронтацию», скрывая свою истинную цель — стремление господствовать над миром», — пишет Global Times. Поэтому многие в то время верили, что внутренние политические изменения смогут коренным образом изменить отношения с США, а Россия может интегрироваться и занять достойное место среди стран Запада, поясняется в статье.



«Однако Россия слишком велика. У неё всё ещё оставался ядерный арсенал, равный США, она растянулась от Европы до Азии и выступала за многополярность — поэтому для неё было невозможно стать новым членом Запада, который покорно склоняет голову перед Вашингтоном», — подчёркивает автор.



Между тем Соединённые Штаты, преследуя своего «разгромленного противника», способствовали расширению НАТО на Восток, захватывая и сжимая стратегическое пространство России с максимально возможной скоростью, констатирует Global Times. Кроме того, американцы полностью отказались от своего обещания больше не втягивать страны — члены бывшей Организации Варшавского Договора и бывшие советские республики в НАТО, данного после того, как объединённая Германия осталась в альянсе, говорится в статье.



Всё это наглядно доказывает, что Соединённые Штаты «не заслуживают ни малейшего доверия» на международной арене, отмечает автор. «Чтобы соперничать с крупными державами, они полностью мобилизовали все идеологические ресурсы своей страны и Запада. Они очень искусно опираются на свою систему ценностей, подменяя понятия и обманывая людей. После распада СССР в мире произошли и другие «цветные революции», поддерживаемые США. Судьба стран, чьи режимы были свергнуты, по большей части трагична, причём Соединённые Штаты не намерены или не способны оказывать им существенную помощь», — пишет Global Times.



По мнению автора, у Китая, которому «повезло» стать свидетелем последствий различных «цветных революций» в мире за последние 30 лет, уже выработался сильный политический «иммунитет» на такой сценарий развития событий. И теперь, когда США объявили его своим «стратегическим конкурентом», он обязан защитить все свои достижения последних лет в ходе этой стратегической борьбы, несмотря на заявления о соперничестве «между демократией и авторитаризмом», говорится в статье.



Китай должен продолжать наращивать свою мощь и ослаблять способность Соединённых Штатов оказывать давление на Китай «с позиции силы и превосходства», уверен автор: «Мы можем быть только друзьями, с которыми Соединённым Штатам придётся сосуществовать, потому что нас невозможно победить. Мы никогда не должны поддаваться иллюзиям, что США примут нас с распростёртыми объятиями, если мы изменимся».



Китай тоже «слишком велик» для американцев, поэтому должен и вести себя соответствующим образом, говорится в статье. «Раз уж наша страна велика, мы будем спокойно жить с большим мужеством и достоинством», — заключает Global Times.