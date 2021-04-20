Global Times: Россия — большой белый медведь, которого Запад не в состоянии переварить

Отношение Запада к России не зависит от характера российской политической системы, считает Global Times. Демократические реформы не изменили отношения США и их союзников к Москве: нынешняя Россия куда демократичнее, чем, к примеру, Саудовская Аравия и Сингапур, но она куда влиятельнее и проводит самостоятельную политику, а следовательно, отвергается западными странами, пишет издание.

США побудили своих союзников к высылке российских дипломатов в рамках жёсткой кампании против Москвы, пишет Global Times. В число этих стран вошли Украина, Чехия, Польша, Болгария и Румыния. Как отмечает издание, после развала СССР россияне надеялись интегрироваться в западный мир, однако реальность оказалась такова, что даже бывшие союзники Москвы теперь ополчились против неё.

Можно сказать, что страдания России являются геополитической трагедией, пишет издание. После распада СССР Россия провела демократические реформы и приняла западную конституционную модель с многопартийной системой. Несмотря на это, критика России со стороны Запада на тему свободы, демократии и прав человека не прекратилась. Таким образом, перемены, давшиеся России большой ценой, не были признаны: США и их союзники по-прежнему считали Москву прямой противоположностью западным ценностям.

Подобная реальность печальна, пишет Global Times: её суть заключается в том, что отношение Запада к России зависит не от характера российской политической системы, а от геополитической обстановки. «Демократические реформы» России не способны завоевать дружбу США. Учитывая, что Россия обладает большим ядерным арсеналом и преследует собственные интересы, противоречащие интересам Запада, Москва по-прежнему будет целью западных стран. Как отмечает издание, Россия куда более демократична чем Саудовская Аравия или Сингапур, однако она намного влиятельнее этих стран. Россия — это большой «белый медведь, которого Запад переварить не в состоянии». Вот почему быть отвергнутой Западом — это её судьба.