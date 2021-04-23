BFM TV: благодаря авктивистам и пандемии нынешний «Оскар» будет рекордным в плане расового многообразия

Церемония вручения премии Американской киноакадемии обещает стать самой разноплановой за многие годы как в гендерном, так и в расовом плане, передаёт BFM TV. Как пишет сайт канала, такой прорыв стал итогом общественных движений последних лет, однако, как утверждают специалисты, свою роль в нём сыграла и пандемия коронавируса, здорово встряхнувшая индустрию.

Премия «Оскар» в этом году «побьёт рекорды в плане расового и этнического многообразия»: во многих номинациях будут представлены актёры с другим цветом кожи, а в списке претендентов на звание лучшего режиссёра оказались женщины и кинематографисты из Азии, сообщает BFM TV. Как пишет сайт французского канала, причиной такого прорыва стала в том числе пандемия коронавируса, которая порушила все планы Голливуда, однако на деле причин было сразу несколько.

По мнению обозревателя BFM, другим важным фактором перемен стали преобразования внутри Американской киноакадемии, в результате которых при наборе новых членов в её ряды стали заботиться о том, чтобы их состав лучше отражал расовое многообразие в обществе. «Думаю, что предстоящую церемонию вручения «Оскаров» запомнят как первую, на которой перемены, реализованные шесть лет назад по итогам общественной кампании #OscarsSoWhite, наконец принесли плоды», — прокомментировал ситуацию американский темнокожий актёр Дуэйн Барнс (известен по фильму «Угроза обществу») в своей статье на сайте Deadline.

Как отмечается в материале BFM, большие шансы получить в предстоящее воскресенье премию Американской киноакадемии за актёрское мастерство имеют покойный Чедвик Боузман и Виола Дэвис из США (за «Ма Рейни: Мать блюза»), британец Дэниел Калуя («Иуда и чёрный мессия») и Юн Ёджон из Южной Кореи («Минари»), а одним из главных фаворитов в борьбе за статуэтку за лучшую режиссёрскую работу называют Хлою Чжао («Земля кочевников»), которая родилась в Китае.

В 2015 году в социальных сетях началась общественная кампания #OscarsSoWhite, участники которой выражали недовольство тем, что в том году подавляющее большинство номинантов на «Оскар» были белыми, а сама Американская киноакадемия состоит почти исключительно из пожилых белых мужчин, напоминает обозреватель BFM. В 2016 году академия, не выдержав давления со стороны публики, всё же признала, что из 6 тыс. её членов на тот момент 93% были белыми и 76% — мужчинами, а медианный возраст академиков составлял 63 года. Руководство академии тут же объявило о том, что к 2020 году планирует удвоить число женщин и представителей этнических и расовых меньшинств в своих рядах, чтобы вдохнуть в организацию «новую жизнь».

Своё обещание Американская киноакадемия сдержала: к лету прошлого года среди академиков было уже около 33% женщин и 19% представителей меньшинств (или в общей сложности 1787 членов), говорится в статье BFM. «Для того чтобы тенденция закрепилась, понадобилось несколько лет, но есть все основания надеяться на то, что эти перемены не случайны», — пишет Дуэйн Барнс, отмечая, что ему самому в прошлом множество раз приходилось участвовать в прослушиваниях, после которых у него складывалось впечатление, что «игра идёт нечестно».

Между тем, вслед за кампанией #OscarsSoWhite грянул скандал с продюсером Харви Вайнштейном, по итогам которого в обществе развернулась активная борьба за признание заслуг всех работниц киноиндустрии — как тех, кто выступает перед камерами, так и тех, кто ими управляет, пишет BFM. «Всё это очень встряхнуло сектор. А в нынешнем году, когда пандемия отодвинула выход дорогих проектов, это позволило расчистить путь для других фильмов», — поясняет в интервью французским СМИ Саша Стоун, основательница сайта Awards Daily, который ведёт статистику кинопремий с 1999 года. По словам Стоун, оказалось, что многие из этих альтернативных картин как раз были сняты режиссёрами с другим цветом кожи и женщинами.

Поскольку кинотеатры из-за пандемии закрылись и зрители потянулись на стриминговые платформы, это стало «идеальным сочетанием факторов», убеждена Стоун. «Киноиндустрия смогла делать то, что ей хочется, не задумываясь о кассовых сборах», — поясняет она.

По мнению социолога из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дарнелла Ханта, тот факт, что стриминговые сервисы сильно укрепили свои позиции во время пандемии, безусловно, сыграл свою роль, поскольку «расовое и этническое многообразие ранее росло на телевидении гораздо быстрее, чем в кинематографе». По мысли Ханта, благодаря успеху стриминговых платформ Американская киноакадемия была вынуждена составить значительно более разноплановые, чем обычно, шорт-листы номинантов, что естественным образом отразилось и на составе номинантов.

Как полагают Хант и Стоун, хотя Американская киноакадемия вряд ли продолжит двигаться вперёд в таком же стремительном темпе в ближайшие годы, возвращение ко временам до пандемии уже невозможно. «Мы идём в правильном направлении, академия продолжает наращивать многообразие и уже ввела для категории «Лучший фильм» новые критерии», — подчёркивает Хант, отмечая, что благодаря этим критериям с 2022 года среди номинантов всех категорий будет расти число женщин, а также представителей расовых меньшинств и ЛГБТ.

По мнению Саши Стоун, надежда на то, что подобные перемены изменят Голливуд, ещё есть, однако, как подчёркивает журналистка, «кинопремии теперь совершенно оторваны от сборов, они стали нишевыми», тогда как киноиндустрия в первую очередь стремится «делать деньги». «Если режиссёры-мужчины будут больше зарабатывать, с ними будут продолжать сотрудничество. Так же будет и с белыми актёрами», — цитирует её BFM.