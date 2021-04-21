Bloomberg: в своём послании Путин предостерёг другие страны от пересечения российских «красных линий»

Другие страны не должны пересекать российские «красные линии», пишет Blomberg, ссылаясь на слова Владимира Путина, сказанные в ходе послания Федеральному собранию. Как отмечает издание, Путин пригрозил «жёстким и быстрым ответом» в случае провокаций.

В своём послании к Федеральному собранию Владимир Путин предостерёг другие страны от пересечения российских «красных линий», пригрозив жёсткой реакцией, пишет Bloomberg.

«Ответ России на провокации будет ассиметричным, быстрым и жёстким. Пожалеют о содеянном так, как уже давно ни о чём не жалели», — приводит издание слова Путина. При этом российский лидер не назвал конкретных стран, отметив, что Россия будет решать, где пролегают её «красные линии» в каждом отдельном случае. Упомянув о новом российском ядерном оружии, Путин вновь предложил начать переговоры по усилению стратегической стабильности.

Как отмечает Bloomberg, к концу речи Путина, в которой, согласно опасениям многих аналитиков, могла прозвучать новая агрессивная внешнеполитическая риторика, укрепился курс рубля. Издание отмечает, что большую часть своей речи Путин посвятил внутренней политике, пообещав государственную помощь для стимулирования инфраструктуры и улучшения уровня жизни.