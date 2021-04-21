Bloomberg: в своём послании Путин предостерёг другие страны от пересечения российских «красных линий»

19:38
Потапова проиграла Кырсте во втором круге турнира WTA в Стамбуле
Россиянка Анастасия Потапова потерпела поражение от представительницы Румынии Сораны Кырсти в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в турецком Стамбуле.
19:34
Синоптик рассказала, когда в Москву вернётся тёплая погода
Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москву вернётся тёплая погода.
19:31
МИД России: США замалчивают планы по развёртыванию ядерных вооружений
Соединённые Штаты замалчивают собственные планы по развёртыванию новых ядерных вооружений и приближение военной инфраструктуры НАТО к российским рубежам, заявили в МИД России.
19:29
Аленичев заявил, что не готов вернуться в «Спартак»
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что не готов снова возглавить команду.
19:29
Умерла заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева
Заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева скончалась в возрасте 96 лет. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.
19:25
В Белоруссии более 75 тысяч человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19
Минздрав Белоруссии сообщил, что в республике более 211 тыс. жителей получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 75 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.
19:20
В Греции за сутки выявили 3015 новых случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 3015 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.
19:17
Эксперт оценил перспективы строительства трассы М12 Москва — Казань
Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин оценил перспективы строительства трассы М12 Москва — Казань.
19:09
Посол России прибыл в МИД Чехии
Российский посол в Праге Александр Змеевский прибыл в Министерство иностранных дел Чехии. Об этом информирует РИА Новости.
19:09
Джошуа хочет видеть Кличко, Мейвезера и Холифилда в тренировочном лагере перед боем с Фьюри
Чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа рассказал, кого он хочет видеть в своём тренировочном лагере перед поединком с обладателем титула WBC соотечественником Тайсоном Фьюри,
19:02
В Минтруде рассказали о планах по дополнительной поддержке беременных
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, рассказал о планах по дополнительной поддержке беременных. Его заявление опубликовано на сайте Минтруда.
18:56
Программой туристического кешбэка воспользовались более 1 млн россиян
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что программой туристического кешбэка воспользовались более 1 млн россиян.
18:56
ACA изменила главный поединок турнира ACA 123 в Москве
Пресс-служба ACA объявила об изменении в основном карде предстоящего турнира ACA 123 в Москве.
18:53
Первый случай COVID-19 зафиксирован в базовом лагере Эвереста
Первый случай коронавируса зафиксирован в базовом лагере альпинистов на Эвересте.
18:48
В мэрии Евпатории прошли обыски
В мэрии Евпатории прошли обыски, сообщил глава администрации Роман Тихончук.
18:44
«Крылья Советов» вышли в финал Кубка России впервые с 2004 года
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» пробился в финал Кубка России впервые с 2004 года.
18:44
В Крыму оценили планы по программе льготных кредитов для развития туробъектов
Председатель комитета Госсовета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк прокомментировал планы по запуску программы льготных кредитов для развития туробъектов.
18:42
В «Турпомощи» оценили планы по запуску программы льготных кредитов для развития туробъектов
Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал планы по запуску программы льготных кредитов для развития туробъектов.
18:40
Песков заявил, что Путин пока не знает о предложении Кравчука встретиться
Российский лидер Владимир Путин пока не в курсе предложения бывшего президента Украины, главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука встретиться для обсуждения ситуации в регионе.
18:34
Минтранс сообщил о работах по продлению трассы М12 до Екатеринбурга
Министр транспорта России Виталий Савельев сообщил о работах по продлению трассы М12 Москва — Нижний Новгород — Казань до Екатеринбурга.
18:34
Число случаев COVID-19 в Британии выросло на 2,3 тысячи
Суточный прирост инфицирований коронавирусом в Великобритании составил 2396, скончались 22 человека.
18:33
Итальянские лыжники Пеллегрино и Де Фабиано будут тренироваться со сборной России в группе Крамера
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала соглашение с итальянской федерацией о тренировках Федерико Пеллегрино и Франческо Де Фабиани в группе тренера сборной России Маркуса Крамера.
18:31
Голикова прокомментировала послание Путина Федеральному собранию
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова прокомментировала послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию.
18:25
МВД рассказало о продлении срока пребывания в России иностранцев
МВД настоятельно рекомендовало иностранным гражданам, которые незаконно находятся на территории России, обратиться в подразделение ведомства для продления сроков временного пребывания.
18:24
Шульгин назвал «чёрным днём в истории ОЗХО» приостановку прав Сирии
Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин назвал «чёрным днём» в истории организации принятие резолюции о приостановлении прав Сирии. Дипломат отметил, что рано или поздно «правда о событиях в Сирии выйдет наружу».
18:12
Во Львове начали демонтировать Монумент славы Советской армии
Во Львове по распоряжению местных властей начали демонтировать Монумент славы Советской армии, открытый в 1970 году.
18:12
ЦСКА объявил об уходе Джеймса в НБА
Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил о переходе американского защитника Майка Джеймса в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).
18:08
Власти Кубани прокомментировали идею возвращать половину стоимости путёвки в детские лагеря
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал предложение президента России Владимира Путина возвращать половину стоимости путёвки в детские лагеря в 2021 году.
18:08
Собянин оценил ход реновации в Даниловском районе Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый дом в Даниловском районе столицы, переданный под заселение в рамках программы реновации. Также он рассказал о реализации программы в районе.
18:07
«Крылья Советов» по пенальти победили «Ахмат» и вышли в финал Кубка России
Самарские «Крылья Советов» одержали победу над грозненским «Ахматом» в полуфинале Кубка России по футболу.
18:05
В Крыму открылись три пункта вакцинации против коронавируса
Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко на брифинге по предупреждению распространения коронавируса сообщил, что в трёх городах Крыма открылись мобильные пункты вакцинации против COVID-19.
18:05
Кравчук заявил о готовности встретиться с Путиным
Бывший президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
18:04
Актриса Пархоменко рассказала о своём дебюте в кино
Актриса Виктория Пархоменко рассказала о своём дебюте в кино.
18:00
Хуснуллин оценил инициативу о бесплатной подводке газа к домам
Вице-премьер России Марат Хуснуллин прокомментировал поручение президента России Владимира Путина касательно газификации домохозяйств в населённых пунктах.
18:00
Российские ученые предложили отправить на Луну робота Марфу
Институт космических исследований (ИКИ) РАН предлагает отправить на Луну робота Марфу, который проверит, насколько безопасен и удобен для человека Лунный взлётно-посадочный комплекс (ЛВПК).
17:59
Малком назвал «планом Б» возможность выступлений за сборную России
Бразильский нападающий петебургского «Зенита» Малком высказал мнение о возможности выступлений за сборную России по футболу.
17:55
Несколько генералов США приедут в Албанию для наблюдения за учениями
Несколько генералов США приедут в Албанию в первую неделю мая в рамках учений Defender Europe 2021, сообщил американский посол в республике Юрий Ким.
17:54
Автоэксперт оценил эффективность системы «Паутина»
Автоэксперт Дмитрий Попов оценил эффективность системы «Паутина».
17:48
Президент Ла Лиги Тебас: Суперлига выставила себя на посмешище
Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас критически высказался о ситуации вокруг создания и развала европейской футбольной Суперлиги.
17:40
Более 150 человек задержали в Берлине на акции протеста
Более 150 человек были задержаны в Берлине во время протестов противников ограничительных мер по коронавирусу в центре города.
17:33
Фитнес-тренер рассказал, как прийти в форму к лету
Фитнес-тренер, эксперт по снижению веса Станислав Милославский рассказал, как прийти в форму к лету.
17:30
Минюст США начал расследование против полиции Миннеаполиса
Министерство юстиции США начало расследование в отношении полиции Миннеаполиса после вердикта суда по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.
17:30
В 2020 году более 85 тысяч москвичей стали донорами крови
Главный врач Центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова заявила, что в 2020 году свыше 85 тыс. москвичей стали донорами крови, причём 83 тыс. сделали это на безвозмездной основе.
17:27
Непомнящий обыграл Алексеенко на шахматном турнире претендентов
Россиянин Непомнящий одержал победу над соотечественником Кириллом Алексеенко в партии десятого тура турнира претендентов в Екатеринбурге.
17:26
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко
В Кремле назвали темы переговоров президента России Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко, которые должны состояться 22 апреля в Москве.
17:19
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о распространении наркотиков в регионах Урала
Прокуратура Курганской области утвердила обвинительное заключение по делу об изготовлении и распространении наркотиков в регионах Урала.
17:19
В Башкирии на развитие сёл выделили 1,7 млрд рублей
В Башкирии в 2021 году на развитие сёл потратят 1,7 млрд рублей. На эти деньги планируется построить социальные объекты, жилые дома и дороги.
17:18
В РАН рассказали о перспективах рынка труда
Вице-президент РАН Ирина Донник рассказала о перспективах рынка труда.
17:18
Эксперт оценил перспективы Перу в качестве туристического направления для россиян
Генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян высказал мнение, что Перу не привлечёт массовый поток российских туристов после открытия границ.
17:17
Объявленный персоной нон грата российский дипломат покинул Украину
Объявленный Украиной персоной нон грата российский дипломат Евгений Черников покинул страну, сообщило посольство России в Киеве.