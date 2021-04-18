Hill: на фоне роста напряжённости в США американские власти готовятся к беспорядкам

После убийства полицейскими 20-летнего темнокожего Данте Райта, а следом 13-летнего Адама Толедо в США произошёл рост напряжённости, сопровождавшийся уличными протестами, которые в основном носили мирный характер, пишет The Hill. Между тем в преддверии судебного решения по делу бывшего полицейского Дерека Шовина крупные города готовятся к возможным беспорядкам.
За последнюю неделю напряжённость в США возросла, пишет The Hill. По всей стране вспыхнули протесты из-за убийства полицейскими 20-летнего темнокожего Данте Райта и 13-летнего Адама Толедо.
Кроме того, города готовятся к беспорядкам, поскольку страна ожидает приговора бывшему полицейскому Дереку Шовину, обвиняемому в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, который, как указывается в статье, скончался в мае прошлого года, находясь под стражей.
Город Миннеаполис, а также ряд других крупных городов США уже призвали к наращиванию присутствия полиции и к развёртыванию бойцов Национальной гвардии.
Протесты вспыхнули ранее на этой неделе в Миннесоте после убийства правоохранителя Данте Райта в Бруклин-Сентер. Теперь уже бывшая сотрудница полиции Ким Поттер, белая женщина, застрелила Райта, после того как правоохранители остановили его машину.
Как заявили в местном отделении полиции, Поттер подумала, что использует электрошокер, но вместо этого выстрелила из табельного оружия.
После этого в стране вспыхнули протесты, которые продолжаются до сих пор.
Большинство демонстраций носили мирный характер. Однако в пятницу небольшая группа протестующих начала бросать предметы и пытаться сломать ограждение вокруг полицейского управления города Бруклин-Сентер. По данным местных властей, в тот день из примерно 500 демонстрантов было арестовано 136 человек.
Ещё 24 человека были задержаны за нарушение комендантского часа в среду и 72 человека были арестованы во вторник.
Демонстранты также вышли на улицы в знак протеста против убийства полицией Адама Толедо после того, как в четверг были опубликованы новые кадры его смерти. На них видно, как офицер догоняет убегавшего от него подростка, а когда Толедо разворачивается и поднимает руки вверх, полицейский стреляет в него. Правоохранители заявили, что видели у 13-летнего подростка пистолет, хотя на видео этот момент не совсем ясен.
Миннеаполис со следующей среды, когда должен завершиться суд над Шовином, переводит свои государственные школы на дистанционное обучение.
Ожидается также увеличение присутствия полиции в таких крупных городах, как Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Филадельфия, Вашингтон, Атланта и Нью-Йорк.
Схожие протесты вспыхнули по всей стране всего год назад из-за убийств Джорджа Флойда и Бреонны Тейлора, а также из-за раненного полицией Джейкоба Блейка.
Кадры, на которых Шовин сидит на Флойде, придавив коленом его шею, стали вирусными и спровоцировали негодование общественности, что привело к возобновлению национального диалога по поводу действий полиции, напоминает The Hill.
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