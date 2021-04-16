«Мы в глубокой яме»: представители бизнеса рассказали «Вестям» о продлении локдауна в Киеве

В украинской столице продлили локдаун ещё на две недели, и велика вероятность, что ограничения продлят до 10 мая. Журналисты «Вестей» пообщались с представителями бизнеса, которые рассказали, как они относятся к продлению локдауна в столице. По мнению предпринимателей, ситуация напоминает «традиционный украинский сюр», поскольку власти за счёт бизнеса пытаются решить проблемы в системе здравоохранения.

В Киеве ещё на две недели продлили карантин. Локдаун в украинской столице будет действовать как минимум до 30 апреля, однако, согласно информации из источников в городской мэрии, скорее всего, в конце апреля локдаун продлят ещё раз, до 10 мая. Как пишут «Вести», это значит, что тысячи компаний в сфере обслуживания и ритейла продолжат «сидеть на мели». Лишь у немногих есть возможность платить сотрудникам «минималку» или давать возможность работать удалённо. В большинстве случаев — это либо бесплатный отпуск за свой счет, либо уход с рынка.

Журналисты издания пообщались с представителями бизнеса, которые рассказали, как они относятся к продлению локдауна в столице.

Управляющий известного в городе ресторана «Рёберня на Узвозе» Александр признался, что ситуация становится угрожающе трудной.

«Выживаем как можем. Доставка не работает в том объёме, что может, выручка/касса — даже не покрывает аренду помещения, вообще. Предположим, что у нас штат персонала людей 80—100, а на доставку работает 10—15, все остальные сидят дома без денег, так как компания не может выплатить зарплату, всё очень печально на самом деле», — рассказал мужчина.

Он отмечает, что большинство штатных сотрудников живёт на съёмном жилье, и немногие арендодатели готовы входить в положение.

«У кого есть велосипед или ещё какая-то штука, пойдут работать доставщиком или вообще пешим курьером, но вы ведь понимаете, там не деньги, а слёзы», — говорит Александр.

Предприниматели с пониманием относятся и к росту заболеваемости, и к решению прикрыть сферу развлечений, но у всего есть предел.

«Можно вести контроль, увеличить дистанцию между столами, не 1,5 метра сделать, а 3, чтобы работать. Это уже большая доля вероятности, что можно заплатить работникам. Тем более что рестораны придерживаются всех норм, справки, медкниги, тестирование, перчатки, маски, дезинфектор — на каждом шагу. У нас вся посуда одноразовая, у нас скатерть каждый раз меняется. Они разрешают прогулки по парку, по городу, но запрещают рестораны полностью, которые придерживаются всех норм», — сокрушается собеседник издания.

Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты, член Украинской рады бизнеса Михаил Непран считает, что ситуация с локдауном напоминает «традиционный украинский сюр».

«По сути, за счёт бизнеса пытаются решить проблемы в системе здравоохранения и местной власти: невозможность своевременно вакцинировать значительную часть населения и неготовность к широким мерам поддержки бизнеса. Центральная власть и местная власть перекладывают ответственность друг на друга — и, по сути, это всё снова выливается в ограниченный карантин», — говорит Непран.

Он уверен: ограничения слишком неоправданны, поскольку давно стало понятно: большинство заражений происходит не в ТРЦ.

«По большому счёту продление карантина не решит вопрос сохранения здоровья нации, скорее в очередной раз проимитирует заботу правительства и местных властей. Но может закончиться тем, что экономика рухнет — и через полгода мы окажемся в такой глубокой депрессии и кризисе, что выбраться уже будет крайне проблематично», — говорит Непран.

Хорошим решением, по его мнению, стал бы полный локдаун, когда действительно ничего не работает, но с поддержкой власти. Тогда это было бы оправданно и действенно. Вариант 50/50 не сработал, и это все увидели.

«Мы в глубокой яме — чтобы из неё выбраться, надо отказаться от многих моментов, кроме, безусловно, вопросов нацбезопасности, обеспечения армии и фронта, а остальные программы свернуть. Тогда никакого крупного строительства, никакой реконструкции исторических сооружений, строительства новых школ. Надо выбирать: если мы говорим о сохранении нации при невозможности вакцинации, значит надо свернуть всё и поддержать людей, может, две недели, может, три или месяц, только тогда может быть результат», — считает Непран.

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко рассказал, что сегодня бизнес живёт на голом энтузиазме.

«Только за счёт уклонения от налогов, от запретов на работу, если мы говорим об услугах. Государство практически не помогает. Да, 8 тысяч сейчас будут выплачивать, но сначала вам нужно год мучиться, чтобы тебе потом эти деньги выплатили. В данном случае бизнес выживает исключительно из-за того, что все игнорируют всевозможные правила и законы», — говорит Дорошенко.

Он заявил, что единственно верный шаг государства в нынешней ситуации — кредитование: «Ничего другого мир не придумал. Берём пример ЕС, Канады, США — кредитование и ничего другого. Если мы говорим о вакцинах для людей, то вакцина для бизнеса — это деньги и ничего другого. Это может быть доступ к дешёвым кредитам, например, компенсация или отсрочка по уплате налогов».