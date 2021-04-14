24 канал: США обгоняют Украину по экспорту кукурузы в Китай

16:28
Митрополит Екатеринбургский рассказал о ситуации со Среднеуральским монастырём
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что епархия постарается сохранить в Среднеуральском монастыре все условия для возможности возвращения монахинь, выселенных из монастыря по решению суда.
16:25
В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 338 801
В Белоруссии число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 338 801.
16:18
Мишустин отметил важность общественного контроля за расходами бюджета
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Дагестан заявил о необходимости общественного контроля за расходованием государственных средств.
16:17
Врач рассказала о мерах профилактики сезонной аллергии
Врач — аллерголог-иммунолог Центра аллергологии и иммунологии ГКБ №52 столичного Департамента здравоохранения Ольга Мухина рассказала о мерах профилактики сезонной аллергии.
16:16
UFC анонсировал третий бой Макгрегора с Порье, несмотря на заявление ирландца о его отмене
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально анонсировал третий поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.
16:15
Эксперт дал советы по использованию публичного Wi-Fi
Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян дал советы по использованию публичного Wi-Fi.
16:10
В Армении заявили о договорённости по приобретению 1 млн доз «Спутника V»
Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян заявила о достигнутой договорённости о приобретении 1 млн доз российской вакцины «Спутник V».
16:07
Блинкен провёл встречу со Столтенбергом
Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели переговоры в Брюсселе. Об этом сообщается на сайте Госдепа.
16:04
Познер назвал фаворита «Ролан Гаррос»
Известный журналист Владимир Познер поделился мнением по поводу возможного победителя турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в 2021 году.
15:56
Глава Еврокомиссии рассказала о ходе вакцинации в ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала в своём Twitter-аккаунте данные о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции в Евросоюзе.
15:54
Василий Березуцкий подтвердил, что будет работать с Гончаренко в «Краснодаре»
Василий Березуцкий подтвердил, что покидает ЦСКА и переходит в тренерский штаб экс-наставника команды Виктора Гончаренко, который в настоящее время возглавляет «Краснодар».
15:51
Эксперт прокомментировала ситуацию с самостоятельными туристами в России
Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова прокомментировала ситуацию с самостоятельными туристами в России.
15:51
Россияне рассказали о планах на майские праздники
Около трети россиян (30%) планируют провести майские праздники дома, следует из опроса аналитического центра Туту.ру.
15:50
В Карелии прокомментировали ситуацию с COVID-19
За сутки в Карелии выявили 62 случая COVID-19, заявили в региональном оперштабе.
15:50
Аналитик прокомментировал ситуацию с внутренним туризмом
Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов прокомментировал ситуацию с внутренним туризмом.
15:48
В МИД России озабочены изменением США сроков вывода войск из Афганистана
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала анонсированный США перенос вывода войск из Афганистана до 11 сентября.
15:47
Патрушев призвал поставить заслон усилиям вовлечь россиян в экстремизм
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев призвал поставить надёжный заслон попыткам извне вовлечь россиян в экстремизм.
15:46
Власти Чехии предложили провести встречу Путина и Байдена в Праге
Первый вице-премьер — глава МВД Чехии Ян Гамачек предложил провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Праге.
15:41
Черчесов объяснил проведение контрольных матчей с Польшей и Болгарией перед Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу объяснил проведение контрольных матчей с Польшей и Болгарией в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года.
15:37
Синоптик рассказал об эффекте «погоды в пустыне» в Москве
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что вследствие значительного снижения влажности в Москве наблюдается эффект «погоды в пустыне».
15:35
В Кремле заявили, что звонок Байдена Путину не был неожиданностью
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что звонок лидера США Джо Байдена российскому коллеге Владимиру Путину не был неожиданным. Об этом сообщает РИА Новости.
15:35
В Минсельхозе оценили ситуацию с ценами на рис
В Министерстве сельского хозяйства России оценили ситуацию с ценами на рис.
15:29
ФАС проверит иностранные поисковые сервисы в рамках дела против «Яндекса»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о намерении проанализировать все сервисы поиска, в том числе иностранные, в рамках дела в отношении «Яндекса».
15:27
Алиев рассчитывает на участие Минска в налаживании контакта с Арменией
Азербайджан рассчитывает на содействие Белоруссии в налаживании контакта с Арменией, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев на встрече в Баку с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
15:24
«Иронию судьбы» переснимут в Голливуде
Голливудские кинематографисты займутся съёмками англоязычной версии советской мелодрамы «Ирония судьбы».
15:24
Медведев призвал принять меры для пресечения атак хакеров в ходе предстоящих выборов
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев не исключил хакерские атаки для влияния на результаты выборов в России.
15:24
Продажи подержанных смартфонов в России выросли на 20% в I квартале
Продажи подержанных смартфонов в России выросли на 20% в I квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, следует из данных «Авито».
15:23
Василий Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил об уходе тренера команды Василия Березуцкого.
15:16
Путин заявил о хорошем иммунном ответе после прививки от коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что у него хороший иммунный ответ уже после первого компонента вакцины от коронавируса.
15:14
США предложили провести встречу Байдена и Путина в одной из стран Европы
Американская сторона предложила провести встречу президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в одной из европейских стран.
15:10
В Ростовской области прокомментировали ход вакцинации от COVID-19
Глава Минздрава Ростовской области Юрий Кобзев прокомментировал ход вакцинации от COVID-19.
15:10
Чепик исключил какие-либо перестановки в сборной России по плаванию ради Ефимовой
Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик ответил на вопрос, могут ли быть сделаны перестановки в команде под его ответственность, учитывая, что в состав женской сборной на 200 м не смогла отобраться действующая чемпионка мира на этой дистанции Юлия Ефимова.
15:08
Платёжная система МИР подписала соглашение о сотрудничестве с Беговым сообществом
Генеральный директор платёжной системы МИР Владимир Комлев и основатель Бегового сообщества Дмитрий Тарасов подписали соглашение о сотрудничестве.
15:07
Патрушев отметил необходимость контрмер в связи с активностью НАТО в Чёрном море
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва будет вынуждена принять контрмеры в условиях роста активности НАТО в Чёрном море.
15:02
Песков рассказал о встрече помощника президента России с послом США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе встречи помощника главы российского государства Юрия Ушакова с послом США в России Джоном Салливаном речь шла о том, что озвученные инициативы должны сочетаться с реальными делами.
15:00
ЕС договорился с Pfizer о дополнительной поставке 50 млн доз вакцины от COVID-19
Евросоюз достиг соглашения с концерном BioNTech — Pfizer о получении в II квартале этого года дополнительно 50 млн доз вакцины от коронавируса.
15:00
Чепик рассказал, что его порадовало на чемпионате России по плаванию в Казани
Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик поделился впечатлениями от прошедшего первенства страны в Казани.
14:59
Пашинян назвал число погибших в ходе конфликта в Карабахе военных
Во время вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе погибли около 4 тыс. армянских военнослужащих, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
14:54
Умер актёр и телеведущий Олег Марусев
Актёр, телеведущий, заслуженный артист России Олег Марусев скончался в возрасте 76 лет. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гильдии киноактёров России.
14:52
Тарасова ожидает от командного ЧМ прекрасных и красивых прокатов от российских фигуристов
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от командного чемпионата мира.
14:47
Ещё в трёх городах Крыма откроют мобильные пункты вакцинации
Ещё в трёх городах Крыма появятся мобильные пункты вакцинации, заявил министр здравоохранения региона Александр Остапенко.
14:46
Патрушев заявил, что на Украине при поддержке Запада созданы центры подготовки диверсантов
Центры обучения диверсионно-разведывательных формирований развёрнуты на Украине при поддержке Запада, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
14:44
Многодетным семьям расширят возможности получить компенсации по ипотеке
Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому многодетные семьи смогут получить до 450 тыс. рублей для погашения кредитов, выданных не только на покупку индивидуального жилого дома, но и на его строительство.
14:44
Генштаб Белоруссии заявил о разведцентрах НАТО у границ с Россией
НАТО продолжает наращивать активность у границ Белоруссии и России, развёртывая там разведывательные центры, заявил глава Генштаба белорусских вооружённых сил Виктор Гулевич.
14:43
«Трактор» создал скаутскую службу, которую возглавил экс-работник клуба НХЛ
Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» создал скаутскую службу.
14:43
Путин рассказал об исследованиях в Арктике
Российский лидер Владимир Путин на заседании президиума Русского географического общества рассказал об исследованиях в Арктике.
14:42
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19
За сутки в Удмуртии выявили 69 случаев COVID-19, заявили в региональном оперштабе.
14:36
Патрушев заявил о планах «политических авантюристов» дестабилизировать ситуацию в Крыму
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Украина и её покровители на Западе планируют дестабилизировать обстановку в Крыму.
14:35
Чернышенко рассказал о подготовке госпрограммы развития науки и технологий
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе правительственного часа в Совете Федерации заявил, что новую государственную программу научно-технологического развития России планируется разработать к октябрю.
14:27
Глава судейского комитета: ничего не знаю про начальника «Спартака» в судейской
Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц сообщил, что «Локомотив» не предоставлял никаких материалов по поводу посещения начальником команды «Спартака» Василием Козловцевым судейской команды после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).